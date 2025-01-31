Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова

Героев в российском кинематографе множество, и актер Юра Борисов — один из них. Такое мнение высказал актер театра и кино Андрей Финягин.

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И с т о р и я с « О с к а р о м » к а р д и н а л ь н о и з м е н и л а с и т у а ц и ю в в о с п р и я т и и л ю д е й . М н е к а ж е т с я , ч т о Ю р а о ч е н ь т а л а н т л и в ы й и г л у б о к и й ч е л о в е к . Я к а к - т о с м о т р е л с н и м и н т е р в ь ю , и о н о д л я м е н я б ы л о б о л е е п о к а з а т е л ь н о , ч е м м н о г и е е г о а к т е р с к и е р а б о т ы . М н е к а ж е т с я , ч т о т а р о л ь , с к о т о р о й о н н о м и н и р о в а н , н е с а м а я в ы д а ю щ а я с я — п р о с т о т а к с л у ч и л о с ь . Ю р а — л и ч н о с т ь и н т е р е с н а я и с а м о б ы т н а я — п о д е л и л с я о н .

По словам Финягина, любая премия — сплошная политика, которая основана на субъективности, особенно в вопросах искусства. Он подчеркнул, что Борисов — тонкий и чувствующий человек, и это прекрасно. Актер поделился мнением, что успех его коллеги неслучаен, сообщает Радио 1.

О н д л я З а п а д а а с с о ц и и р у е т с я к а к к а к о й - т о о ч е н ь р у с с к и й . Т у т т о ж е д о л ж н о с о в п а с т ь , — з а к л ю ч и л Финягин.

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Он стал первым российским актером в истории, номинированным на «Оскар» и «Золотой глобус». Он рассказал, что узнал о номинации во время поездки на машине с семьей. Удастся ли ему получить заветную статуэтку, «Вечерней Москве» рассказал кинокритик Роман Григорьев.