Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова

Актер Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова
Героев в российском кинематографе множество, и актер Юра Борисов — один из них. Такое мнение высказал актер театра и кино Андрей Финягин.
История с «Оскаром» кардинально изменила ситуацию в восприятии людей. Мне кажется, что Юра очень талантливый и глубокий человек. Я как-то смотрел с ним интервью, и оно для меня было более показательно, чем многие его актерские работы. Мне кажется, что та роль, с которой он номинирован, не самая выдающаяся — просто так случилось. Юра — личность интересная и самобытная — поделился он.
По словам Финягина, любая премия — сплошная политика, которая основана на субъективности, особенно в вопросах искусства. Он подчеркнул, что Борисов — тонкий и чувствующий человек, и это прекрасно. Актер поделился мнением, что успех его коллеги неслучаен, сообщает Радио 1.
Он для Запада ассоциируется как какой-то очень русский. Тут тоже должно совпасть, — заключил Финягин.
23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Он стал первым российским актером в истории, номинированным на «Оскар» и «Золотой глобус». Он рассказал, что узнал о номинации во время поездки на машине с семьей. Удастся ли ему получить заветную статуэтку, «Вечерней Москве» рассказал кинокритик Роман Григорьев.