Трансгендерную номинантку на «Оскар» засыпали обвинениями

Номинированную на «Оскар» актрису из фильма «Эмилия Перес» Карлу Софию Гаскон обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих из-за ряда ее старых публикаций в соцсети X (бывший Twitter). Об этом сообщает издание Variety.

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Испанка Гаскон стала первой номинированной на «Оскар» трансгендерной (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) актрисой. Большинство ее постов четырехлетней давности, на которые обратили внимание в СМИ, оскорбляют популярные религии или содержат расистские взгляды.

Так, в одной из публикаций артистка удивляется большому количеству мусульман в Испании и жалуется, что ее дочери вскоре придется учить арабский вместо английского. В другом посте Карла заявляет, что «устала от христианства, католицизма, ислама и всех дебильных верований, нарушающих права человека». Кроме того, актриса раскритиковала церемонию вручения премии «Оскар» 2021 года, написав:

« Я н е п о н я л а , ч т о я с м о т р ю : д е м о н с т р а ц и ю д в и ж е н и я B l a c k L i v e s M a t t e r , а ф р о - к о р е й с к и й ф е с т и в а л ь и л и м е р о п р и я т и е к 8 М а р т а » .

Помимо проблемных постов в соцсетях, Гаскон упрекают в нарушении правил «Оскара»: артистка нелестно высказалась о своей конкурентке в номинации «Лучшая женская роль» звезде фильма «Я все еще здесь» Фернанде Торрес. Карла посчитала, что актриса могла быть причастной к критике картины «Эмилия Перес» в СМИ.

Актриса уже принесла извинения за старые публикации. Представители американской Академии кинематографа, присуждающей престижную премию, пока не комментировали скандал.