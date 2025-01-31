Рене Зеллвегер раскрыла секрет долгой популярности Бриджит Джонс

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс — героини, которую она сыграла в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian.

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Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.

« Я д у м а ю , л ю д и в и д я т в н е й с в о и н е с о в е р ш е н с т в а , у я з в и м о с т ь и с т р а х и . Е е п о д л и н н о с т ь и ч е л о в е ч н о с т ь п о з в о л я ю т л ю д я м п о ч у в с т в о в а т ь б л и з о с т ь с н е й » , — г о в о р и т З е л л в е г е р .

Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта — своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.

« Э т о в о л ш е б с т в о Х ь ю Г р а н т а . О н п о д л ы й , н о е г о н е л ь з я н е л ю б и т ь » , — п р и з н а е т с я о н а .

Комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля на Кинопоиске. События четвертой части известной франшизы развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс, Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и устанавливает приложение для знакомств. В сети женщина знакомится с молодым красавчиком.