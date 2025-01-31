Актриса Зеллвегер: люди видят свои несовершенства в Бриджит Джонс

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс — героини, которую она сыграла в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian.

Рене Зеллвегер раскрыла секрет долгой популярности Бриджит Джонс
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Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.

«Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Ее подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней», говорит Зеллвегер.

Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта — своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.

«Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить», признается она.

Комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля на Кинопоиске. События четвертой части известной франшизы развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс, Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и устанавливает приложение для знакомств. В сети женщина знакомится с молодым красавчиком.