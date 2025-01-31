Уход из «Сватов», потеря ребенка, пост об СВО: как живет Людмила Артемьева

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева прославилась благодаря съемкам в сериале «Сваты». Чем она сейчас занимается, что говорила о спецоперации?

Чем известна Артемьева

Людмила Артемьева родилась 10 февраля 1963 года в городе Дессау в ГДР в семье военного. Школу она окончила во Львове, затем переехала в Москву и поступила в Театральное училище им. Щукина. С 1986 по 2003 год актриса служила в «Ленкоме». Свое увольнение из театра обосновала тем, что ей давали играть только возрастные роли.

Артемьева дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Очень страшная история». Первая узнаваемость пришла к ней после выхода лент «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?» Наибольшую известность актрисе принесла роль Ольги Ковалевой в сериале «Сваты». Также она снималась в картинах «Гости из прошлого», «Новогодний детектив», «Белая ворона», «Мамы», «Преступление», «Артек. Большое путешествие», «Баба Яга спасает мир» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 100 работ.

Почему Артемьева ушла из сериала «Сваты»

Людмила Артемьева во время съемок седьмого сезона сериала «Сваты» покинула проект. Артистка объяснила, что из-за плотного графика не могла ездить в Белоруссию.

« С е р и а л с н и м а л с я д о в о л ь н о д о л г о . З а т е м в Б е л о р у с с и и т в о р ч е с к а я г р у п п а в о з о б н о в и л а с ъ е м к и с е д ь м о г о с е з о н а … Н е п о л у ч и л о с ь у м е н я п р и е х а т ь п о н о в о м у г р а ф и к у . П о э т о м у я н е з а к о н ч и л а с ъ е м к и в э т о м с е р и а л е . Я д у м а л а , ч т о м е н я к а к п е р с о н а ж а с о к р а т я т , н о м е н я о с т а в и л и » , — р а с с к а з а л а о н а .

При этом народная артистка РФ Татьяна Кравченко предположила, что Артемьева не смогла договориться с режиссером о размере гонорара.

« В р о д е ч т о - т о т а м и з - з а д е н е г . М о ж е т , з а п р о с и л а м н о г о ? Н е з н а ю » , — о т м е т и л а о н а .

Что известно о личной жизни Артемьевой

Людмила Артемьева в студенческие годы вышла замуж за своего однокурсника Сергея Парфенова. В браке родилась дочь Екатерина. Спустя 15 лет супруги развелись.

В 2012 году СМИ сообщили о беременности актрисы. Она готовилась стать мамой во второй раз в 49 лет, однако потеряла ребенка. Сейчас подробности своей личной жизни Артемьева не раскрывает.

Что Артемьева говорила об СВО

Людмила Артемьева не делала публичных заявлений после начала спецоперации, однако столкнулась с критикой со стороны украинских пользователей в соцсетях. После этого, как пишет Regnum, артистка опубликовала пост в личном блоге, поклонников не устраивать информационную войну.

« Я н и к о г д а н е п р и с о е д и н ю с ь к д в и ж е н и ю п р о т и в в о й н ы . П о з о в и т е м е н я , к о г д а п о я в и т с я д в и ж е н и е з а м и р . Д а в а й т е н е б у д е м у с т р а и в а т ь и н ф о р м а ц и о н н у ю в о й н у м е ж д у н а р о д а м и и з р а з н ы х с т р а н , с а м о е л у ч ш е е — о б ъ е д и н и т ь с я в э т о й т я ж е л о й с и т у а ц и и д л я к а ж д о г о и з н а с » , — н а п и с а л а о н а .

Чем сейчас занимается Артемьева

Людмила Артемьева в 61 год продолжает творческую деятельность. Она играет в антрепризе «Почему каждый раз…» и снимается в кино.

В 2025 году с актрисой ожидаются премьеры фильмов «Артек. Большое путешествие. 1812», «Маша и медведи», «Сводишь с ума», «Сказочные выходные» и других.