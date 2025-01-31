Уход из «Сватов», потеря ребенка, пост об СВО: как живет Людмила Артемьева
Заслуженная артистка России Людмила Артемьева прославилась благодаря съемкам в сериале «Сваты». Чем она сейчас занимается, что говорила о спецоперации?
Чем известна Артемьева
Людмила Артемьева родилась 10 февраля 1963 года в городе Дессау в ГДР в семье военного. Школу она окончила во Львове, затем переехала в Москву и поступила в Театральное училище им. Щукина. С 1986 по 2003 год актриса служила в «Ленкоме». Свое увольнение из театра обосновала тем, что ей давали играть только возрастные роли.
Артемьева дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Очень страшная история». Первая узнаваемость пришла к ней после выхода лент «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?» Наибольшую известность актрисе принесла роль Ольги Ковалевой в сериале «Сваты». Также она снималась в картинах «Гости из прошлого», «Новогодний детектив», «Белая ворона», «Мамы», «Преступление», «Артек. Большое путешествие», «Баба Яга спасает мир» и других.
На настоящий момент в ее фильмографии более 100 работ.
Почему Артемьева ушла из сериала «Сваты»
Людмила Артемьева во время съемок седьмого сезона сериала «Сваты» покинула проект. Артистка объяснила, что из-за плотного графика не могла ездить в Белоруссию.
«Сериал снимался довольно долго. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона… Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — рассказала она.
При этом народная артистка РФ Татьяна Кравченко предположила, что Артемьева не смогла договориться с режиссером о размере гонорара.
«Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много? Не знаю», — отметила она.
Что известно о личной жизни Артемьевой
Людмила Артемьева в студенческие годы вышла замуж за своего однокурсника Сергея Парфенова. В браке родилась дочь Екатерина. Спустя 15 лет супруги развелись.
В 2012 году СМИ сообщили о беременности актрисы. Она готовилась стать мамой во второй раз в 49 лет, однако потеряла ребенка. Сейчас подробности своей личной жизни Артемьева не раскрывает.
Что Артемьева говорила об СВО
Людмила Артемьева не делала публичных заявлений после начала спецоперации, однако столкнулась с критикой со стороны украинских пользователей в соцсетях. После этого, как пишет Regnum, артистка опубликовала пост в личном блоге, поклонников не устраивать информационную войну.
«Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Давайте не будем устраивать информационную войну между народами из разных стран, самое лучшее — объединиться в этой тяжелой ситуации для каждого из нас», — написала она.
Чем сейчас занимается Артемьева
Людмила Артемьева в 61 год продолжает творческую деятельность. Она играет в антрепризе «Почему каждый раз…» и снимается в кино.
В 2025 году с актрисой ожидаются премьеры фильмов «Артек. Большое путешествие. 1812», «Маша и медведи», «Сводишь с ума», «Сказочные выходные» и других.