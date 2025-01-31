Четыре развода, желание поехать на фронт, театр: как живет Галина Данилова
Актриса Галина Данилова прославилась благодаря съемкам в шоу «6 кадров». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?
Чем известна Данилова
Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле. По окончании восьмого класса она поступила в Казанское театральное училище, а спустя два года обучения прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не приняли в вузы из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Тогда она вернулась в Казань и окончила училище.
Данилова переехала в Москву в 1989 году, тогда же была принята на службу в театр «Сатирикон». Ее дебют в кино состоялся в 2005 году в картине «Ой, мороз, мороз!».
Наибольшую известность актрисе принесло скетч-шоу «6 кадров», в котором она принимала участие с 2006 по 2014 год. Также Данилова снималась в лентах «Кадетство», «Кто в доме хозяин», «Папины дочки», «Призрачное счастье», «Исправление и наказание» и других. На настоящий момент в ее фильмографии 27 работ.
Что известно о личной жизни Даниловой
Галина Данилова была замужем четыре раза. Первым ее супругом стал сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита, но пара развелась из-за измен Попова.
Второй раз Данилова вышла замуж за бизнесмена. Этот брак просуществовал пять лет. Затем артистка расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым, который был младше ее на восемь лет. У пары родилась дочь Ульяна, но вскоре они развелись.
С четвертым мужем, экскурсоводом Сейхуном Эзбером, актриса познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака Данилова купила дом, землю и машину на родине супруга. Спустя девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.
Данилова признавалась в программе «Судьба человека», что все ее браки распались из-за измен.
«У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор», — отмечала она.
Как Данилова относится к СВО
Галина Данилова с 2017 года находится в украинской базе «Миротворец», ей запрещен въезд на территорию Украины. При этом актриса поддерживает отношения с родственниками третьего супруга, которые проживают в Сумской области.
«Третий муж с Украины, из Сум. И бабушка Ульяны там, но они общаются нормально. Вот ей недавно исполнилось 22 года, и ее поздравила бабушка с Украины, подарок подарила», — поделилась она в программе «Жизнь и судьба» в 2023 году.
Актриса поддерживает проведение спецоперации.
«Я за свою родину, за своего президента. И было бы ненормальным, на мой взгляд, если бы было иначе», — отметила она.
Данилова также обратила внимание, что понимает, за что борются российские военнослужащие, и выразила желание выступить перед участниками СВО на фронте.
«Умнички, молодцы! Я бы с удовольствием поехала туда с концертами, именно на передовую, как это было во время Великой Отечественной войны», — заметила артистка.
Чем сейчас занимается Данилова
Галина Данилова в 56 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует по России со спектаклем «Опасный холостяк».
В 2024 году актриса снялась в лентах «Новогодний экспресс» и «Жвачка». Других кинопремьер с ней на настоящий момент не ожидается.