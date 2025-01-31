Четыре развода, желание поехать на фронт, театр: как живет Галина Данилова

Актриса Галина Данилова прославилась благодаря съемкам в шоу «6 кадров». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле. По окончании восьмого класса она поступила в Казанское театральное училище, а спустя два года обучения прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не приняли в вузы из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Тогда она вернулась в Казань и окончила училище.

Данилова переехала в Москву в 1989 году, тогда же была принята на службу в театр «Сатирикон». Ее дебют в кино состоялся в 2005 году в картине «Ой, мороз, мороз!».

Наибольшую известность актрисе принесло скетч-шоу «6 кадров», в котором она принимала участие с 2006 по 2014 год. Также Данилова снималась в лентах «Кадетство», «Кто в доме хозяин», «Папины дочки», «Призрачное счастье», «Исправление и наказание» и других. На настоящий момент в ее фильмографии 27 работ.

Что известно о личной жизни Даниловой

Галина Данилова была замужем четыре раза. Первым ее супругом стал сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита, но пара развелась из-за измен Попова.

Второй раз Данилова вышла замуж за бизнесмена. Этот брак просуществовал пять лет. Затем артистка расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым, который был младше ее на восемь лет. У пары родилась дочь Ульяна, но вскоре они развелись.

С четвертым мужем, экскурсоводом Сейхуном Эзбером, актриса познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака Данилова купила дом, землю и машину на родине супруга. Спустя девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.

Данилова признавалась в программе «Судьба человека», что все ее браки распались из-за измен.

« У м е н я б ы л о ч е т ы р е м у ж а : р у с с к и й , е в р е й , у к р а и н е ц и т у р о к . В с е о д и н а к о в ы е , к а к н а п о д б о р » , — о т м е ч а л а о н а .

Как Данилова относится к СВО

Галина Данилова с 2017 года находится в украинской базе «Миротворец», ей запрещен въезд на территорию Украины. При этом актриса поддерживает отношения с родственниками третьего супруга, которые проживают в Сумской области.

« Т р е т и й м у ж с У к р а и н ы , и з С у м . И б а б у ш к а У л ь я н ы т а м , н о о н и о б щ а ю т с я н о р м а л ь н о . В о т е й н е д а в н о и с п о л н и л о с ь 2 2 г о д а , и е е п о з д р а в и л а б а б у ш к а с У к р а и н ы , п о д а р о к п о д а р и л а » , — п о д е л и л а с ь о н а в п р о г р а м м е « Ж и з н ь и с у д ь б а » в 2 0 2 3 г о д у .

Актриса поддерживает проведение спецоперации.

« Я з а с в о ю р о д и н у , з а с в о е г о п р е з и д е н т а . И б ы л о б ы н е н о р м а л ь н ы м , н а м о й в з г л я д , е с л и б ы б ы л о и н а ч е » , — о т м е т и л а о н а .

Данилова также обратила внимание, что понимает, за что борются российские военнослужащие, и выразила желание выступить перед участниками СВО на фронте.

« У м н и ч к и , м о л о д ц ы ! Я б ы с у д о в о л ь с т в и е м п о е х а л а т у д а с к о н ц е р т а м и , и м е н н о н а п е р е д о в у ю , к а к э т о б ы л о в о в р е м я В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы » , — з а м е т и л а а р т и с т к а .

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова в 56 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует по России со спектаклем «Опасный холостяк».

В 2024 году актриса снялась в лентах «Новогодний экспресс» и «Жвачка». Других кинопремьер с ней на настоящий момент не ожидается.