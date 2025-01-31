Юра Борисов высказался о шумихе вокруг его роли в «Аноре»

Актер Юра Борисов, ставший первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора». Об этом он рассказал в эфире радио-шоу «Поехали!» на «Авторадио».

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Борисов сообщил, что сейчас даже не думает о результатах церемонии вручения «Оскара» и просто хочет немного отдохнуть от ажиотажа вокруг него.

« С п а с и б о в с е м з а п о д д е р ж к у ! П о к а с л о ж н о ч т о - т о в м о м е н т е п о ч у в с т в о в а т ь . Н а в е р н о е , п р и д е т п о з ж е . Н о я о ч е н ь р а д . Я д у м а ю , ч т о э т о в с е к а к а я - т о у д а ч а , и н е о с о б о д у м а ю , ч т о э т о в о о б щ е м о е . К а к б у д е т , т а к б у д е т » — з а я в и л Ю р а .

Ранее стало известно, что кинокритик Кудрявцев оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар» как весьма высокие. Некоторые коллеги Борисова, напротив, высказались о фильме «Анора» негативно, посчитав его переоцененным. Например, звезда сериала «Кухня» раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм американского режиссера Шона Бэйкера.