Юра Борисов заявил об усталости от шумихи вокруг его роли в «Аноре»

Актер Юра Борисов, ставший первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора». Об этом он рассказал в эфире радио-шоу «Поехали!» на «Авторадио».

Юра Борисов высказался о шумихе вокруг его роли в «Аноре»
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Борисов сообщил, что сейчас даже не думает о результатах церемонии вручения «Оскара» и просто хочет немного отдохнуть от ажиотажа вокруг него.

«Спасибо всем за поддержку! Пока сложно что-то в моменте почувствовать. Наверное, придет позже. Но я очень рад. Я думаю, что это все какая-то удача, и не особо думаю, что это вообще мое. Как будет, так будет» заявил Юра.

Ранее стало известно, что кинокритик Кудрявцев оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар» как весьма высокие. Некоторые коллеги Борисова, напротив, высказались о фильме «Анора» негативно, посчитав его переоцененным. Например, звезда сериала «Кухня» раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм американского режиссера Шона Бэйкера.