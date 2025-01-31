Отъезд из РФ, мечты о Голливуде, женитьба: как живет актер Александр Петров

Актер Александр Петров остается одним из самых востребованных артистов отечественного кино. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Петров

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Он учился на экономическом факультете Переславского университета, но в 2008 году отчислился, переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Известность пришла к нему после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где он сыграл роль Гриши Измайлова. Также артист снимался в лентах «Август. Восьмого», «Любовь в большом городе — 3», «Елки-3», «Метод», Текст», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Стрельцов», «Лед», «Непослушная» и других.

На данный момент в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Петрова

Александр Петров с 2015 по 2019 год состоял в романтических отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум. Следующей возлюбленной артиста стала коллега Стася Милославская. Они были вместе несколько лет, в сентябре 2023 года появилась информация об их расставании.

Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет.

« С т а с я М и л о с л а в с к а я у з н а л а о т о м , ч т о б о л ь ш е н е в с т р е ч а е т с я с а к т е р о м А л е к с а н д р о м П е т р о в ы м , з а т р и м и н у т ы д о п у б л и к а ц и и е г о ф о т о и з З А Г С а с д р у г о й ж е н щ и н о й » , — с о о б щ и л T e l e g r a m - к а н а л « А н т и г л я н е ц » .

По словам Петрова, в супругу он влюбился с первого взгляда. Их знакомство произошло на Патриарших прудах в Москве, когда подруга Виктории попросила сфотографироваться с ним.

« Я н е п о н и м а л , к а к о б м е н я т ь с я к о н т а к т а м и . К о г д а я у х о д и л , я х о т е л о с т а в и т ь т е л е ф о н . Я п р о х о д и л м и м о и х к о м п а н и и н а у л и ц е , п о с м о т р е л н а н е е п р и с т а л ь н ы м в з г л я д о м и с к а з а л : „ Х о р о ш е г о в е ч е р а “ н а в с е П а т р и а р ш и е п р у д ы . Л ю д и а ж в з д р о г н у л и в э т о т м о м е н т . Э т о о з н а ч а л о : „ Н а й д и м е н я , м е н я н е с л о ж н о н а й т и “ . И о н а н а п и с а л а » , — р а с с к а з а л о н в и н т е р в ь ю С в е т л а н е Б о н д а р ч у к .

Сейчас пара ждет первенца. На Новый год супруги уехали из России и встретили его на Мальдивах.

Что Петров говорил об эмиграции

Александр Петров не скрывает, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд, однако навсегда уезжать из России он не собирается.

« Я н е с о б и р а ю с ь н и к у д а п е р е е з ж а т ь , я в э т о м п л а н е с к о р е е п а т р и о т , ч е л о в е к м и р а . Б о л е е т о г о , я б ы х о т е л , ч т о б ы р у с с к о е к и н о р а з в и в а л о с ь и р о с л о , и я л и ч н о г о т о в с п о с о б с т в о в а т ь э т о м у » , — о б ъ я с н и л о н .

Свое мнение о проведении спецоперации Петров не высказывал.

Чем сейчас занимается Петров

Александр Петров в 36 лет продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. В январе состоялась премьера фильма «Василий», в котором он сыграл сразу две главные роли — братьев-близнецов Николая и Василия.

Также в 2025 году с артистом ожидаются премьеры картин «Буратино», «Горыныч», «Камбэк», «Кракен» и «Почтарь».