Отъезд из РФ, мечты о Голливуде, женитьба: как живет актер Александр Петров
Актер Александр Петров остается одним из самых востребованных артистов отечественного кино. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?
Чем известен Петров
Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Он учился на экономическом факультете Переславского университета, но в 2008 году отчислился, переехал в Москву и поступил в ГИТИС.
Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Известность пришла к нему после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где он сыграл роль Гриши Измайлова. Также артист снимался в лентах «Август. Восьмого», «Любовь в большом городе — 3», «Елки-3», «Метод», Текст», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Стрельцов», «Лед», «Непослушная» и других.
На данный момент в его фильмографии более 80 работ.
Что известно о личной жизни Петрова
Александр Петров с 2015 по 2019 год состоял в романтических отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум. Следующей возлюбленной артиста стала коллега Стася Милославская. Они были вместе несколько лет, в сентябре 2023 года появилась информация об их расставании.
Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет.
«Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».
По словам Петрова, в супругу он влюбился с первого взгляда. Их знакомство произошло на Патриарших прудах в Москве, когда подруга Виктории попросила сфотографироваться с ним.
«Я не понимал, как обменяться контактами. Когда я уходил, я хотел оставить телефон. Я проходил мимо их компании на улице, посмотрел на нее пристальным взглядом и сказал: „Хорошего вечера“ на все Патриаршие пруды. Люди аж вздрогнули в этот момент. Это означало: „Найди меня, меня не сложно найти“. И она написала», — рассказал он в интервью Светлане Бондарчук.
Сейчас пара ждет первенца. На Новый год супруги уехали из России и встретили его на Мальдивах.
Что Петров говорил об эмиграции
Александр Петров не скрывает, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд, однако навсегда уезжать из России он не собирается.
«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира. Более того, я бы хотел, чтобы русское кино развивалось и росло, и я лично готов способствовать этому», — объяснил он.
Свое мнение о проведении спецоперации Петров не высказывал.
Чем сейчас занимается Петров
Александр Петров в 36 лет продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. В январе состоялась премьера фильма «Василий», в котором он сыграл сразу две главные роли — братьев-близнецов Николая и Василия.
Также в 2025 году с артистом ожидаются премьеры картин «Буратино», «Горыныч», «Камбэк», «Кракен» и «Почтарь».