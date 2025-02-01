Актриса Судзиловская рассказала о влиянии на нее советского кино

Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская на полях премии «Золотой орел» рассказала о влиянии на нее советского кино. Ее цитирует «Пятый канал».

© Газета.Ru

По словам Судзиловской, школьницей она любила смотреть советское черно-белое кино, в котором чувствовала особые энергию и любовь.

« М н е к а ж е т с я , я д о т а к и х т е м м о г л а е щ е и н е д о р а с т и — « В о й н а и м и р » , « У г р ю м - р е к а » , н о э т о б ы л о ч т о - т о о щ у щ е н ч е с к о е . В р я д л и к а к п р о и з в е д е н и е л и т е р а т у р н о е и л и к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о е я м о г л а о ц е н и т ь . Н о э т о н а ш з н а к к а ч е с т в а » , — с к а з а л а о н а .

Накануне Юра Борисов признался, что не видит принципиальной разницы между съемками в российском и голливудском кино.