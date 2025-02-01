Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Российский актер, режиссер и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков объяснил номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» его талантом и коллективом, передает ТАСС.

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По мнению Машкова, иностранных исполнителей выдвигают на получение такой премии только после того, как они стали известными на родине. Это еще одна возможность обратить внимание на Россию как на «величайшую кино- и театральную страну».

« П о м о г л и е м у ( Ю р е Б о р и с о в у . — « Г а з е т а . R u » ) е г о т а л а н т и т о т к о л л е к т и в , в к о т о р ы й о н п о п а л . В е д ь к и н о — э т о о с о б е н н а я д е я т е л ь н о с т ь , о с н о в ы к и н о л е ж а т в ф о т о г р а ф и я х , к о т о р ы х п р о с т о м н о г о в с е к у н д у . А о с н о в а т е а т р а — ж и в о й а р т и с т , н е т д у б л е й в т е а т р е » , — с к а з а л М а ш к о в .

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). 5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в этой же номинации, награда за лучшую мужскую роль второго плана тогда досталась Калкину.