Машков: талант и коллектив помогли Юре Борисову номинироваться на "Оскар"

Российский актер, режиссер и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков объяснил номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» его талантом и коллективом, передает ТАСС.

Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар»
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По мнению Машкова, иностранных исполнителей выдвигают на получение такой премии только после того, как они стали известными на родине. Это еще одна возможность обратить внимание на Россию как на «величайшую кино- и театральную страну».

«Помогли ему (Юре Борисову. «Газета.Ru») его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра живой артист, нет дублей в театре», сказал Машков.

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). 5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в этой же номинации, награда за лучшую мужскую роль второго плана тогда досталась Калкину.

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