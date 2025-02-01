С кем из зарубежных звезд хотела бы сняться в кино Александра Урсуляк

Александра Урсуляк высказалась о зарубежных актерах и призналась, с кем из иностранных звезд она мечтает сыграть.

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Актриса призналась, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сыграть с кем-то из зарубежных артистов в одном фильме.

Однако Александра не исключила и такой возможности, подчеркнув, что в жизни может случиться все, что угодно.

« Я у ж е д о с т а т о ч н о в з р о с л а я , ч т о б ы м е ч т а т ь о к а к и х - т о т а к и х в е щ а х . В д р у г б ы в а е т в с е , ч т о у г о д н о . Я н и ч е г о н е о т м е т а ю , н о я у ж е д а в н о н и о ч е м т а к о м н е м е ч т а ю » , — п р и з н а л а с ь Урсуляк в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, актрисе удалось победить в номинации, связанной с лучшей женской ролью. Урсуляк одержала победу благодаря участию в фильме «Смотри на меня!», в котором она сыграла многодетную маму и бывшую оперную певицу Нину Левицкую. По сюжету картины ее героине пришлось вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти супруга, пропавшего почти почти год назад где-то в Москве.

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