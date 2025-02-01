Актер из «Папиных дочек» ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Актер театра и кино Сергей Фролов ответил на слухи о проблемах с ногами. В беседе с kp.ru 50-летний артист опроверг сообщения о том, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

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По словам Фролова, проблем со здоровьем у него нет.

« У м е н я в с е х о р о ш о . Б е г а ю , п р ы г а ю , с н и м а ю с ь в с е р и а л а х , и г р а ю с п е к т а к л и … » — с к а з а л о н .

1 февраля Telegram-канал Shot рассказал, что Фролов якобы пожаловался на острые боли в ноге после ампутации пальцев.

В 2020 году у актера образовался натоптыш от неудобной обуви. Он загноился, и после нескольких операций врачи ампутировали ему почти все пальцы на ноге.

Телезрителю Фролов известен по роли профессора психологии Зубчинского «Папиных дочках», также он снимался в новом фильме «Мастер и Маргарита», сериалах «Грозовые ворота», «Сестры», «Кибердеревня» и других.