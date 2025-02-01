Звезда «Трои» сыграет с Шарлиз Терон в триллере «Вершина»

Австралийский актёр Эрик Бана, известный по ролям в «Трое» и «Звёздном пути», присоединился к команде нового фильма «Вершина» от Netflix.

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Триллер описывают как сочетание документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». «Вершина» расскажет о скалолазке, на которую объявляют охоту в дикой природе — главную роль сыграет Шарлиз Терон («Адвокат дьявола», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

В актёрский состав проекта Netflix также вошёл Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба», «Тетрис»), а режиссёром выступит Бальтасар Кормакур, известный по триллеру «Эверест».

Когда выйдет «Вершина», пока не сообщается — нет даже примерной даты.