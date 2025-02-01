Отвергала Юру Борисова и стала его женой: что известно об Анне Шевчук

Актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов признался, что успехов в кино добился в том числе благодаря своей супруге Анне Шевчук, которая является еще и его агентом. Что о ней известно, чем она занимается как познакомилась с Борисовым?

Чем известна Шевчук, биография

Анна Шевчук родилась в Орске 12 января 1991 года. Согласно данным из открытых источников, по окончанию школы Анна поступила в Колледж искусств, где получила дополнительное образование, и после окончания устроилась работать в местный драматический театр. Одновременно она подала документы на поступление сразу в несколько московских театральных вузов, поскольку мечтала продолжить свое обучение в столице. Поступить не удалось — в одних учебных заведениях она не прошла по конкурсу, в других ее не допустили к экзаменам из-за неверно заполненных документов.

В итоге она вернулась домой и подала документы в Орский гуманитарно-технологический институт на экономический факультет. Проучилась в институте Анна всего две недели, поняв, что это не для нее и решив во что бы то ни стало все же поступить учиться на актрису. В 2009 году она вновь приехала в столицу, на этот раз целенаправленно в конкретный вуз — Высшее театральное училище имени Щепкина. Со второй попытки ее приняли — в мастерскую Виталия Иванова и Владимира Бейлиса.

В 2013 году Шевчук приняли в труппу театра «Современник». Из самых заметных ее ролей в этом театре критики отмечали Марианну в постановке «Золушка» и дочь лекаря из «Декамерона». Также Анна сотрудничала в качестве приглашенной актрисы с Домом Высоцкого на Таганке, Театром имени Моссовета и Центром имени Всеволода Мейерхольда.

Учась на последнем курсе Щепкинского училища, Шевчук начала сниматься и в кино, дебютная роль — в киноальманахе «Astra, я люблю тебя». Среди следующих работ — участие в таких сериалах, как «Доктор Рихтер», «The Телки», «Выжившие». Также она сыграла одну из послушниц в фильме «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Всего в фильмографии Шевчук 9 работ.

Как пишут СМИ, Шевчук отказалась от своих карьерных амбиций еще во время пандемии коронавируса и после декрета взяла на себя функции директора супруга Юры Борисова: Анна читает сценарии, выбирает предложения от режиссеров, занимается бумажной волокитой и счетами, контролирует съемочное расписание.

« Я з а н е г о с т р а ш н о р а д у ю с ь ! И е с л и м н е к а ж е т с я , ч т о е м у о б я з а т е л ь н о н у ж н о п р о ч и т а т ь э т о т с ц е н а р и й , б у д у у б е ж д а т ь и б о р о т ь с я . В с е - т а к и у ж е н щ и н и н т у и ц и я р а з в и т а л у ч ш е » , — г о в о р и л а А н н а .

Шевчук взялась и за стиль Борисова. Все образы, в которых звезда «Аноры» выходит в свет и на красные дорожки, подбирает именно Анна.

Актриса часто появляется с мужем на российских премьерах, у пары на счету также есть совместные фотосессии для глянцевых журналов, среди которых In Style и Hello.

Как Шевчук познакомилась с Борисовым

Юра Борисов не афиширует свою личную жизнь, а в марте 2024 года он и вовсе удалил свои аккаунты в социальных сетях. Но на интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2020 году актер рассказывал, как добивался внимания Шевчук, когда они оба учились в «Щепке».

« М н е б ы л о 1 6 , е й 1 8 — р а з н и ц а д л я т о г о м о м е н т а к а т а с т р о ф и ч е с к а я . О н а б ы л а в с т р а н н ы х о р с к и х в а л е н к а х , с д л и н н ы м и в о л о с а м и . И в о о б щ е н е о б р а щ а л а н а м е н я в н и м а н и я . П о т о м в о б щ е ж и т и и н а с п о с е л и л и в с о с е д н и х к о м н а т а х , я п ы т а л с я з а н е й у х а ж и в а т ь , н о в с е з р я » , — с о о б щ и л о н .

Шевчук поведала свою версию событий:

« О н в т о в р е м я п ы т а л с я в с е х в п е ч а т л и т ь к а к и м и - т о л и х а ч е с т в а м и : т о н а д е р е в о з а л е з е т , т о н а к о з ы р е к у ч и л и щ а . М н е п о с т о я н н о ­ д а р и л п о д а р о ч к и , з а б и р а л с я в о к н о к о м н а т ы в о б щ е ж и т и и н а П о к р о в к е . П о т о м п е р в ы й н а к у р с е к у п и л м а ш и н у и п р и г л а ш а л п р о к а т и т ь с я с в е т е р к о м . Я н е с о г л а ш а л а с ь — в с е ж д а л а , к о г д а о н н е м н о г о у с п о к о и т с я , с т а н е т б о л е е с е р ь е з н ы м » .

Переломный момент случился на четвертом курсе, во время репетиций спектакля «Зойкина квартира», где Юра и Анна играли вместе.

« М ы с Ю р о й с п о р и л и н а э т и х р е п е т и ц и я х ч у т ь л и н е д о д р а к и и с о р в а н н ы х г о л о с о в , с п е к т а к л ь з а к р ы в а т ь х о т е л и . Н о в т о ж е в р е м я я п о н я л а , ч т о в о т о н , э т о т с у м а ­ с ш е д ш и й э н е р г и ч н ы й п а р е н ь , в с е в р е м я б ы л р я д о м и ч т о б е з н е г о т а к о г о я у ж е н е м о г у » , — д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и Ш е в ч у к .

Поженились они в 2014 году, и в браке у пары появились две дочери — Марфа и Акулина.

Борисов признавался, что именно супруга всегда поддерживала его на пути к успеху.