Отвергала Юру Борисова и стала его женой: что известно об Анне Шевчук
Актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов признался, что успехов в кино добился в том числе благодаря своей супруге Анне Шевчук, которая является еще и его агентом. Что о ней известно, чем она занимается как познакомилась с Борисовым?
Чем известна Шевчук, биография
Анна Шевчук родилась в Орске 12 января 1991 года. Согласно данным из открытых источников, по окончанию школы Анна поступила в Колледж искусств, где получила дополнительное образование, и после окончания устроилась работать в местный драматический театр. Одновременно она подала документы на поступление сразу в несколько московских театральных вузов, поскольку мечтала продолжить свое обучение в столице. Поступить не удалось — в одних учебных заведениях она не прошла по конкурсу, в других ее не допустили к экзаменам из-за неверно заполненных документов.
В итоге она вернулась домой и подала документы в Орский гуманитарно-технологический институт на экономический факультет. Проучилась в институте Анна всего две недели, поняв, что это не для нее и решив во что бы то ни стало все же поступить учиться на актрису. В 2009 году она вновь приехала в столицу, на этот раз целенаправленно в конкретный вуз — Высшее театральное училище имени Щепкина. Со второй попытки ее приняли — в мастерскую Виталия Иванова и Владимира Бейлиса.
В 2013 году Шевчук приняли в труппу театра «Современник». Из самых заметных ее ролей в этом театре критики отмечали Марианну в постановке «Золушка» и дочь лекаря из «Декамерона». Также Анна сотрудничала в качестве приглашенной актрисы с Домом Высоцкого на Таганке, Театром имени Моссовета и Центром имени Всеволода Мейерхольда.
Учась на последнем курсе Щепкинского училища, Шевчук начала сниматься и в кино, дебютная роль — в киноальманахе «Astra, я люблю тебя». Среди следующих работ — участие в таких сериалах, как «Доктор Рихтер», «The Телки», «Выжившие». Также она сыграла одну из послушниц в фильме «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Всего в фильмографии Шевчук 9 работ.
Как пишут СМИ, Шевчук отказалась от своих карьерных амбиций еще во время пандемии коронавируса и после декрета взяла на себя функции директора супруга Юры Борисова: Анна читает сценарии, выбирает предложения от режиссеров, занимается бумажной волокитой и счетами, контролирует съемочное расписание.
«Я за него страшно радуюсь! И если мне кажется, что ему обязательно нужно прочитать этот сценарий, буду убеждать и бороться. Все-таки у женщин интуиция развита лучше», — говорила Анна.
Шевчук взялась и за стиль Борисова. Все образы, в которых звезда «Аноры» выходит в свет и на красные дорожки, подбирает именно Анна.
Актриса часто появляется с мужем на российских премьерах, у пары на счету также есть совместные фотосессии для глянцевых журналов, среди которых In Style и Hello.
Как Шевчук познакомилась с Борисовым
Юра Борисов не афиширует свою личную жизнь, а в марте 2024 года он и вовсе удалил свои аккаунты в социальных сетях. Но на интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2020 году актер рассказывал, как добивался внимания Шевчук, когда они оба учились в «Щепке».
«Мне было 16, ей 18 — разница для того момента катастрофическая. Она была в странных орских валенках, с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания. Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но все зря», — сообщил он.
Шевчук поведала свою версию событий:
«Он в то время пытался всех впечатлить какими-то лихачествами: то на дерево залезет, то на козырек училища. Мне постоянно дарил подарочки, забирался в окно комнаты в общежитии на Покровке. Потом первый на курсе купил машину и приглашал прокатиться с ветерком. Я не соглашалась — все ждала, когда он немного успокоится, станет более серьезным».
Переломный момент случился на четвертом курсе, во время репетиций спектакля «Зойкина квартира», где Юра и Анна играли вместе.
«Мы с Юрой спорили на этих репетициях чуть ли не до драки и сорванных голосов, спектакль закрывать хотели. Но в то же время я поняла, что вот он, этот сумасшедший энергичный парень, все время был рядом и что без него такого я уже не могу», — делилась впечатлениями Шевчук.
Поженились они в 2014 году, и в браке у пары появились две дочери — Марфа и Акулина.
Борисов признавался, что именно супруга всегда поддерживала его на пути к успеху.
«Жена всегда напоминает мне о том, что я чего-то хотел и рано опустил руки. Я, бывает, и забуду уже о каком-то своем стремлении, но благодаря ей снова этим желанием зажигаюсь», — отмечал актер.