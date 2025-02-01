Умер актер из «Возвращения Мухтара»

Ушел из жизни Станислав Колокольников, советский и украинский актер театра, кино и сериалов.

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Колокольников окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого в 1984 году. В 1984-1987 гг. - актер Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра Шевченко, далее играл на сценах Экспериментального театра-студии под руководством Пилипенко, театра "ДрамАнтре", киевских театров "Колесо" и "Браво".

Снимался с начала нулевых, на счету - почти три десятка украинских и российско-украинских проектов: "Возвращение Мухтара", "Утёсов. Песня длиною в жизнь", "Секунда до…", "Ярость", "Порох и дробь", "Пес", "Дорога в пустоту".

О кончине артиста в соцсети сообщили его коллеги.