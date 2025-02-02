Звезда «Склифосовского» рассказала о съемках в сериале

Актриса театра и кино Мария Кулакова уже больше десяти лет снимается в сериале-долгожителе — медицинской драме "Склифосовский". Она играет нейрохирурга, жену главного героя — харизматичного хирурга Олега Брагина (Максим Аверин). Перед выходом на телеканале "Россия" нового сезона актриса дала интервью ТАСС. Мария Куликова рассказала, не надоел ли сериал зрителям и артистам, как ей работается с Авериным, что думает о буллинге. Также она порасссуждала, открыт ли для русских западный мир и почему у нее нет ни одной отрицательной роли.

© кадр из сериала «Склифосовский»

— Мария, 3 февраля выходит двенадцатый сезон "Склифосовского". Цифра все-таки серьезная. Максим Аверин говорит, что артисты сериала не относятся к работе как к рутине, постоянно что-то придумывают. Но, объективно, как все-таки вам удается сохранять интерес к проекту через столько лет?

— А я с к а ж у ч е с т н о — м ы у с п е в а е м с о с к у ч и т ь с я . Д е л о в т о м , ч т о у н а с к л а с с н ы й а к т е р с к и й с о с т а в , о ч е н ь м н о г и е а р т и с т ы з а н я т ы в п а р а л л е л ь н ы х п р о е к т а х — в т е а т р е , в к и н о , в с е р и а л а х . М ы н е т а к ч а с т о в и д и м с я , к а к к а ж е т с я . Г л а в н ы х г е р о е в о ч е н ь м н о г о . И и н о г д а б ы в а е т о ч е н ь м а л о с м е н в м е с я ц . Т о е с т ь м ы р в е м с я н а с в о ю п л о щ а д к у с п л о щ а д о к , с к а ж е м в к а в ы ч к а х , " в р а ж е с к и х " . М ы п р и х о д и м к а к к с е б е д о м о й . П о т о м у ч т о л ю б о й н о в ы й п р о е к т д л я а р т и с т а , д а ж е о п ы т н о г о , д а ж е з а с л у ж е н н о г о , н а р о д н о г о , в с е р а в н о э т о о ч е н ь б о л ь ш о е и с п ы т а н и е . А з д е с ь у ж е ч и с т ы й к а й ф . З д е с ь м ы н и к о м у н и ч е г о н е д о к а з ы в а е м . М ы п р о с т о п р и х о д и м п о л у ч а т ь у д о в о л ь с т в и е о т с в о е й р а б о т ы .

—Не бывает такого, что вы в каких-то моментах свою героиню даже лучше знаете, например, чем режиссер Юлия Краснова? Нет у вас желания покомандовать и сказать: "Нет-нет, моя героиня так не поступит?". Не хочется вмешаться в рабочий процесс?

— М ы в с е т а к д е л а е м . Н о у м е н я х а р а к т е р ч у т ь д р у г о й . Я м о г у д в а ж д ы ч т о - т о о б с у д и т ь , в ы с к а з а т ь с в о е а в т о р и т е т н о е м н е н и е . Н о н а т р е т и й р а з у ж е г о в о р ю р е ж и с с е р у : " Т а к , я т е б е д о в е р я ю " . П о т о м у ч т о е с л и у ж т р е т и й р а з т е б е н е и д у т н а в с т р е ч у , в о з м о ж н о , т ы и н е п р а в а . Т о е с т ь я о ч е н ь с о м н е в а ю щ и й с я ч е л о в е к . К о г д а п е р в ы й р а з ч т о - т о п р е д л а г а ю , м н е к а ж е т с я , ч т о н а 1 0 0 % п р а в а . Н а в т о р о й р а з у ж е н а ч и н а ю с о м н е в а т ь с я . Н а т р е т и й р а з д а ю с л а б и н у . К с о ж а л е н и ю , е с т ь в о м н е т а к о й м о м е н т .

—А насколько, в принципе, у вас жесткие рамки? Есть ли возможность импровизации?

— К о н е ч н о . И в э т о м , н а в е р н о е , к л ю ч у с п е х а э т о й к а р т и н ы . В с е т а щ а т с с о б о й н а п л о щ а д к у к а к и е - т о и д е и , ч т о - т о и з ж и з н и . Н о ч а щ е в с е г о т а щ у н а с ъ е м о ч н у ю п л о щ а д к у ч т о - т о с о в с е м з а п р е д е л ь н о е , с л о ж н о е и с т р е м н о е , т о , ч т о м е н я п о р а ж а е т в д о к у м е н т а л ь н о й м е д и ц и н с к о й л и т е р а т у р е . И в с е т а щ а т , к о н е ч н о . Н е т н и о д н о г о ч е л о в е к а в м и р е , к о т о р ы й б ы н и к о г д а н е с т а л к и в а л с я с м е д и ц и н с к и м и п р о б л е м а м и . П о э т о м у э т а т е м а и т а к а я п о п у л я р н а я . В с е р и а л е о ч е н ь м н о г о м о м е н т о в ж и в ы х , н е з а с т о л о м н а п и с а н н ы х с ц е н а р и с т а м и .

—Скажите, пожалуйста, а нет ли у вас уже профдеформации? Нет желания дать совет врачу или в жизни кого-нибудь чуть полечить?

— Б ы в а е т . У м н и ч а е ш ь , п о т о м у ч т о у з н а е ш ь к а к и е - т о т е р м и н ы , к о т о р ы е к о г д а - т о и с п о л ь з о в а л в к а д р е . Н о м о и с о в е т ы з в у ч а т о б ы ч н о т а к : " В с е д ь м о м с е з о н е у н а с б ы л а п о х о ж а я с и т у а ц и я " . Т о е с т ь я в с е - т а к и в е щ а ю н е о т с в о е г о л и ц а . И л ю д и г о в о р я т : " Д а , с е р ь е з н о ? И ч е м т а м з а к о н ч и л о с ь ? " Я о т в е ч а ю : " Н у , в р о д е х о р о ш о , н е п е р е ж и в а й " . В о т н а т а к о м у р о в н е , н е б о л е е т о г о .

—А настоящие врачи как к вам относятся? Видят в вас "коллегу" или все-таки отделяют от экранного образа?

— О ч е н ь с б о л ь ш о й с и м п а т и е й о т н о с я т с я . М н е ч а с т о з в о н я т р о д с т в е н н и к и , д р у з ь я , б л и з к и е . Г о в о р я т : " М а ш к а , м ы б ы л и в б о л ь н и ц е и л и в п о л и к л и н и к е . Т а м т а к о й з а м е ч а т е л ь н ы й д о к т о р , м е д с е с т р и ч к и . В с е с м о т р я т " С к л и ф о с о в с к о г о " . М о ж е ш ь з а п и с а т ь и м в и д е о ? " Я г о в о р ю , ч т о д а - д а - д а , в с е з а п и ш у . О ч е н ь т е п л о о т н о с я т с я . С б о л ь ш и м с н и с х о ж д е н и е м . С п а с и б о и м б о л ь ш о е . П о т о м у ч т о , к о н е ч н о ж е , м ы н е н а с т о я щ и е д о к т о р а . И п о н я т н о , ч т о , с к о р е е в с е г о , п р о ф е с с и о н а л ы в и д я т о г р о м н о е к о л и ч е с т в о о ш и б о к и г л у п о с т е й . Н о н а м в с е п р о щ а ю т , п о т о м у ч т о м ы м и л ы е . В о г л а в е с Б р а г и н ы м , к о т о р о г о в с е о б о ж а ю т , н а м п р о щ а ю т в с е н а ш и д у р а ц к и е к о с я к и .

—Кстати, моя знакомая-врач тоже всегда смотрела ваш сериал и говорила, что с точки зрения медицины в нем все довольно точно… А какой вы, в принципе, видите аудиторию сериала? Вряд ли же это только врачи?

— Н е т , с т о п р о ц е н т о в . А у д и т о р и я у н а с н е в е р о я т н о б о л ь ш а я . З н а е т е , я о к а з а л а с ь в б о л ь н и ц е с о с в о и м с ы н о м б у к в а л ь н о л е т о м п р о ш л о г о г о д а . И о ч е н ь м н о г и е д е в ч о н к и , и н т е р н ы п р и х о д и л и и г о в о р и л и : " В ы з н а е т е , м ы и з - з а " С к л и ф о с о в с к о г о " п о ш л и в э т у п р о ф е с с и ю " . Т о е с т ь т о ч н о с м о т р и т м о л о д е ж ь . И и х э т о к а к и м - т о о б р а з о м в д о х н о в л я е т . Э т о о ч е н ь к р у т о . У м е н я с е с т р а — д о к т о р с о с т а ж е м , о н а в з р о с л ы й ч е л о в е к . О н а у ж е д а в н о н е и н т е р н , н о с м о т р и т . Р о д и т е л и д р у з е й с м о т р я т . М н о г и е .

—В новом сезоне вашей героини много будет в кадре?

— C л о ж н о о ц е н и т ь о б ъ е м . Н о з р и т е л и с о к р у ш а л и с ь , о с о б е н н о п о с л е д н и е п а р у л е т , ч т о и м н е х в а т а л о о т н о ш е н и й м е ж д у Б р а г и н ы м и . Н е т о , ч т о б ы к о н к р е т н о м е н я , а и м е н н о о т н о ш е н и й ч е л о в е ч е с к и х . Ч т о , с о б с т в е н н о , и ц е п л я е т л ю б о г о з р и т е л я . П о т о м у ч т о м е д и ц и н а — э т о х о р о ш о . Н о н а э т о м ф о н е р а з в о р а ч и в а ю т с я л ю д с к и е т р а г е д и и и с ч а с т л и в ы е м о м е н т ы . И з а э т и м и н т е р е с н е е в с е г о н а б л ю д а т ь . Я в п р и н ц и п е о ч е н ь с п о к о й н о к с е б е о т н о ш у с ь — м н о г о м е н я в к а д р е , м а л о … Т е м б о л е е , ч т о п а р а л л е л ь н о е с т ь о г р о м н о е к о л и ч е с т в о п р о е к т о в . Н а о б о р о т , т ы в к а к о й - т о м о м е н т с а д и ш ь с я и д у м а е ш ь : " Б о ж е м о й , н у б у д е т х о т я б ы о д н а с ц е н а б е з м е н я . Н у ч т о ж т а к о е , я в о о б щ е в ы д о х н у т ь н е м о г у ! " С к о р о в ы й д е т с е р и а л " О д н а ж д ы в З а л е с ь е " , г д е у м е н я д р у г а я ф о р м а , п о л и ц е й с к а я . И н а п и с а л и т а к с ц е н а р и с т ы , ч т о я в о о б щ е н е п о н и м а л а , к о г д а м о я г е р о и н я с п и т , п о т о м у ч т о о н а в с е в р е м я г д е - т о н а п е р е д о в о й . П о э т о м у о ч е н ь с л о ж н о о ц е н и в а т ь . Т ы р а б о т а е ш ь и р а б о т а е ш ь . И в с е р а в н о н и к т о н е у с п е в а е т с м о т р е т ь с в о и к а р т и н ы , м н е к а ж е т с я . Б о л ь ш и н с т в о а р т и с т о в т о л ь к о п о т о м , с п у с т я г о д ы , с л у ч а й н о н а т ы к а ю т с я и з а в и с а ю т . У м е н я т а к о е б ы л о п а р у р а з : " Н у б о ж е м о й , э т о я , у х - т ы , н и ч е г о с е б е , э т о ж е к а к о й г о д … " А т а к — н е к о г д а , к с о ж а л е н и ю .

—А если говорить про предыдущие 11 сезонов, можно посчитать, сколько серий вы сами видели? Вам самой как зрителю сериал интересен?

— К о г д а т о л ь к о - т о л ь к о м ы в о ш л и в э т у р е к у , к о н е ч н о , б ы л о б е з у м н о и н т е р е с н о . И м ы , н а в е р н о е , н е м н о ж к о п р и в ы к л и . Б о л ь ш е 1 4 л е т п р о ш л о . А п а р а л л е л ь н о ж е е щ е и д е т ж и з н ь . П р е д с т а в л я е т е , с к о л ь к о с о б ы т и й н е в е р о я т н ы х с л у ч и л о с ь . И д е т и р о ж д а ю т с я , р а с т у т , и п у т е ш е с т в и я , и в с е о с т а л ь н о е … П о э т о м у у м е н я э т о к а к о й - т о о г р о м н ы й ц в е т н о й к о м с о б ы т и й , и з к о т о р о г о о ч е н ь с л о ж н о в ы д е р н у т ь и м е н н о л и н и ю " С к л и ф о с о в с к о г о " .

—Хотела спросить про Максима Аверина. Ходят слухи, что он очень закрытый человек. Интервью не дает, с журналистами не общается. Какой он в работе?

— М ы ж е у ч и л и с ь в м е с т е в Щ у к и н с к о м у ч и л и щ е . З н а е м д р у г д р у г а с 1 9 9 4 г о д а , э т о р а з . А д в а , в и д и м о , э т у з а к р ы т о с т ь о т ж у р н а л и с т о в о н к о м п е н с и р у е т о т к р ы т о с т ь ю с о с в о и м п а р т н е р а м и . Э т о з а к о н ф и з и к и . Г д е - т о п р и б ы л о , г д е - т о у б ы л о . П о э т о м у н а п л о щ а д к е м ы М а к с о м н а с л а ж д а е м с я . О н ч е л о в е к - ф о н т а н . Ч т о - т о н е в е р о я т н о е . Я н е з н а ю , о т к у д а о н ч е р п а е т э н е р г и ю , п о т о м у ч т о я н а н е г о с м о т р ю и н о г д а и д у м а ю : " К а к т а к о е в о з м о ж н о " ? О н с н и м а е т с я к р у г л о с у т о ч н о , а п о в е ч е р а м и г р а е т о г р о м н о е к о л и ч е с т в о с л о ж н е й ш и х с п е к т а к л е й . Н е п о н и м а ю , к а к о н э т о в ы т я г и в а е т . Я , н а п р и м е р , у ж е н е т я н у . Я р а б о т а л а в а к а д е м и ч е с к о м т е а т р е , у м е н я б ы л о м н о г о с п е к т а к л е й , н о т о г д а н е б ы л о т а к о г о к о л и ч е с т в а с ъ е м о к . С е й ч а с , к о г д а я е ж е д н е в н о п о л у ч а ю к л а с с н ы е п р е д л о ж е н и я с п ь е с а м и , с ш и к а р н ы м и п а р т н е р а м и , п р о с т о п о н и м а ю , ч т о н е п о т я н у . Ч т о у м е н я н а п о л г о д а в п е р е д е с т ь п л а н ы , в т о м ч и с л е и с л е д у ю щ и й с е з о н " С к л и ф о с о в с к о г о " , к с т а т и г о в о р я . И я д у м а ю , ч т о , н у н е т , н а в е р н о е , э т о н е в о з м о ж н о . К а к ж е я б у д у р е п е т и р о в а т ь ? К а к ж е я п о с л е с ъ е м о к б у д у е х а т ь и г р а т ь с п е к т а к л ь т р е х ч а с о в о й ? А у М а к с а н а з в а н и я - т о к а к и е ! " Б е г " , " Г а м л е т " , " М а с к а р а д " . П р о с т о м и р о в о й р е п е р т у а р . К а к - т о в о т о н т а щ и т э т о в с е . П р и р о д а е м у д а л а т а к о й д а р . М н е к а ж е т с я , ч т о я н е т а к а я с и л ь н а я , к а к о н .

—Но может быть просто органика чуть другая, не для нон-стопа… А как работалось с Романом Мадяновым? Я так понимаю, в сериале была одна из последних его ролей.

— У н а с б ы л о м а л о с о в м е с т н ы х с ц е н , о д н а и л и д в е з а в е с ь с е з о н . Т а к п о л у ч и л о с ь , п о т о м у ч т о о н и г р а л в ы с о к о е н а ч а л ь с т в о . И м о я г е р о и н я к а к - т о о с о б о н е в х о ж а б ы л а в к а б и н е т ы н а ч а л ь с т в е н н ы е . Н о е г о в с е о б о ж а л и . У н е г о б ы л о с у м а с ш е д ш е е ч у в с т в о ю м о р а . Е с т ь т а к и е а р т и с т ы , п р о к о т о р ы х н и к т о н и к о г д а н е г о в о р и л н и ч е г о п л о х о г о . П р о н е г о н и к о г д а , п о - м о е м у , н и к а к и е с л у х и н е х о д и л и . В о т к а к Александр Анатольевич Ширвиндт. Я не знаю ни одного человека, который может сказать: "Ну, не знаю, он в этом фильме какой-то средний". Или: "Да ну, он злой". Или еще что-то. Есть такая категория людей, про которых никогда не слышала ни одного дурного слова. Вот, собственно, про этого прекрасного человека тоже. Всегда было 33 шутки, 45 анекдотов. Все это очень здорово разбавляет тяжелые смены актерские. Потому что они иногда бывают, правда, сложными.

—Режиссер "Склифосовского" говорит, что в новом сезоне будет затронута тема буллинга, с которым столкнется дочь вашей героини. Что думаете про эту проблему? Она актуальна, например, для вашего сына Ивана?

— Я в с е г д а п ы т а ю с ь д о н е г о д о с т у ч а т ь с я , с п р а ш и в а ю о б о в с е м п о с т о я н н о , о ч е н ь з а н е г о б о ю с ь . С л ы ш у к а к и е - т о ж у т к и е с о в е р ш е н н о в е щ и . П е р и о д и ч е с к и и о т к о л л е г , и п р о с т о г д е - т о в м е д и а п р о с т р а н с т в е , в с п л ы в а е т к а к о й - т о м р а к . Н о н а м п о м о г , в и д и м о , в ы б о р ш к о л ы и з б е ж а т ь э т о й с и т у а ц и и . С е й ч а с В а н я в с е д ь м о м к л а с с е , н а ч а л с я п о д р о с т к о в ы й в о з р а с т . Н о ш к о л ь н ы й к л а с с н е б о л ь ш о й у В а н и , о н и г о д ы и д у т б о к о б о к . И и м б е з у м н о п о в е з л о с п е д а г о г о м , к о т о р а я б ы л а п е р в ы е т р и г о д а с н и м и . Э т о п р о с т о н а ш л о т е р е й н ы й б и л е т — А л л а Б о р и с о в н а . Я у в е р е н а , е с л и б ы о н а н е с д е л а л а э т о т к о л л е к т и в т а к и м с п л о ч е н н ы м , в е с е л ы м и к л а с с н ы м , м н о г о е б ы л о б ы и н а ч е . П о э т о м у м н е , с л а в а Б о г у , п о к а н е в е д о м а п р о б л е м а б у л л и н г а . Я н а д е ю с ь , о н а и н е п о я в и т с я . Н о п р о б л е м а с е р ь е з н а я . Б о л я ч к и н а д о в с к р ы в а т ь , н а д о о б э т о м г о в о р и т ь с ш и р о к и х э к р а н о в , ч т о б ы л ю д и з а д у м ы в а л и с ь . Е с л и р о д и т е л и у в и д я т ч т о - т о п о д о б н о е в н а ш е й и с т о р и и , н а в е р н о е , у н и х в о з н и к н е т ж е л а н и е о б н я т ь с в о и х д е т е й , п о г о в о р и т ь , с п р о с и т ь : " К а к т ы ? "

—Вычитала, что в 2003 году вы делали проект с немецким дирижером. Как вам кажется, в будущем появится ли еще что-то подобное? Будут ли русские артисты работать с западными режиссерами, музыкантами? Не закрыт для нас в принципе западный мир?

— Н у , в и д и т е , Ю р у Б о р и с о в а в о о б щ е н а " О с к а р " в ы д в и н у л и . Я д у м а ю , ч т о н е т , н е з а к р ы т . М н е к а ж е т с я , ч т о э т о в с е м и ф ы . Я о ч е н ь м н о г о е з ж у п о м и р у . О б щ а ю с ь с л ю д ь м и . Б у к в а л ь н о 3 0 д е к а б р я 2 0 2 4 г о д а б ы л и в В е н е , о ч е н ь р а д у ш н о п р и н и м а л и н а с а в с т р и й ц ы . И т а к ж е р а д у ш н о и т а л ь я н ц ы в В е н е ц и и . Я н е в и ж у н и к а к о г о д а в л е н и я , н и к а к о г о н е г а т и в а к р у с с к и м , н е с л ы ш у н и к а к и х в о п р о с о в . З а п о с л е д н и й г о д я и в о Ф р а н ц и и б ы л а , и в И с п а н и и . Н и о д н о г о п л о х о г о с л о в а и л и к о с о г о в з г л я д а . В Е в р о п е р у с с к и х в е з д е п р и н и м а ю т о ч е н ь т е п л о , п о т о м у ч т о в е з д е ж и в у т л ю д и , в с е з а н я т ы с о б о й , с е м ь е й , ж и л ь е м , е д о й , с в о и м и п у т е ш е с т в и я м и , с о б а к а м и , п о ж и л ы м и р о д и т е л я м и . Н и к т о к а ж д ы й д е н ь н е в ы х о д и т н а т р и б у н у и н е р е ш а е т г л о б а л ь н ы е в о п р о с ы . В с е з а н и м а ю т с я с в о и м и п р о б л е м а м и в о в с е м м и р е , б е з и с к л ю ч е н и я . Т а к ж е , к а к и м ы . И я х о ж у п о у л и ц а м Е в р о п ы и л и , д о п у с т и м , А ф р и к и , л ю д и с л ы ш а т р у с с к у ю р е ч ь и г о в о р я т : " О , т ы и з М о с к в ы , н и ч е г о с е б е , к а к д а л е к о ! " Я у в е р е н а , ч т о и т в о р ч е с к и х с о ю з о в о ч е н ь м н о г о . И н о м и н а ц и я Б о р и с о в а н а " О с к а р " з н а ч и т , ч т о е с т ь ч т о - т о в ы ш е п о л и т и к и . И с к у с с т в о , л ю б о в ь к т в о р ч е с т в у .

—Я пыталась найти в вашей фильмографии хотя бы несколько отрицательных героинь. Не особо получилось. По разговору сейчас понимаю, что вы человек очень приятный и позитивный, но все-таки казалось, что актерам интересно играть, ну, скажем так, негодяев.

— Н у , к о н е ч н о , и н т е р е с н о , н о н е д а ю т . Я в о в с е х п е р с о н а ж а х с т а р а ю с ь н а й т и х о р о ш и е ч е р т ы , м о ж е т п о э т о м у п о к а в ы г л я д и т н е о ч е н ь у б е д и т е л ь н о . Н о я о ч е н ь х о ч у , о ч е н ь ж д у , у ж а с к а к ж д у , м н е б е з у м н о х о ч е т с я . Я т о л ь к о " з а " .

—А если говорить про фильмы и сериалы, что вам самой интересно?

— Я в с е я д н а . И , б о ж е , э т о п р о с т о к а т а с т р о ф а ! Н а д о м н о й д а ж е ш у т я т д р у з ь я , п о т о м у ч т о я , ч т о н и с п р о с и , в с е с м о т р е л а . В о - п е р в ы х , я м н о г о л е т а ю , е з ж у н а п о е з д а х , т а м с а м Б о г в е л е л с м о т р е т ь ф и л ь м ы з а п о е м . В о - в т о р ы х , я в е д у д у р а ц к и й о б р а з ж и з н и : п о н о ч а м с м о т р ю с е р и а л ы , п о т о м е л е - е л е ш к а н д ы б а ю н а р а б о т у , ж а л е ю , ч т о н е в ы с п а л а с ь , в е ч е р о м п р и х о ж у д о м о й и п р о д о л ж а ю с м о т р е т ь .

—Что смотрите?

— О г р о м н о е к о л и ч е с т в о н а ш и х с е р и а л о в , м н е б е з у м н о и н т е р е с н о с л е д и т ь з а т в о р ч е с т в о м с в о и х к о л л е г . Я с м о т р ю з а п а д н ы е с е р и а л ы , и а н г л и й с к и е , и н е м е ц к и е . У м е н я к а к а я - т о ж а ж д а в п е ч а т л е н и й н е в е р о я т н а я . Т а к ж е з а п о й н о я х о ж у в т е а т р ы , г о т о в а е х а т ь в П е т е р б у р г , ч т о б ы п о с м о т р е т ь с п е к т а к л ь , п о т о м о б р а т н о и н а п л о щ а д к у . В к и н о с м о т р ю в с е . К о м е д и и и д р а м ы , и ч е р н ы е к о м е д и и , и т р и л л е р ы ж у т к и е . Я м о г у т р и ф и л ь м а п о д р я д п о с м о т р е т ь .

—Есть свой топ лучших на сегодня?

— П е р в о е , ч т о п р и ш л о в г о л о в у , э т о " П с и х " , с е р и а л , г д е К о н с т а н т и н Б о г о м о л о в и г р а е т г л а в н у ю р о л ь . " 1 7 0 3 " с Г о ш е й К у ц е н к о , э т о " ч е р н а я " и с т о р и я п р о П е т е р б у р г , н о о ч е н ь я р к а я , н а м о й в з г л я д , и н е в е р о я т н о с м е л а я . " Т р а с с а " , г д е к л а с с н ы й а к т е р с к и й с о с т а в и л ю б о п ы т н а я з а в я з к а . " П е р в ы й н о м е р " с Ж е н е й Ц ы г а н о в ы м , я е г о о б о ж а ю . Я и в т е а т р е е г о в и д е л а н е о д н о к р а т н о . О ч е н ь т о н к и й , о ч е н ь к л а с с н ы й .

—А в авторском кино никогда не хотелось сняться?