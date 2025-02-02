Агата Муцениеце раскрыла секрет успеха Юрия Борисова в Голливуде

Ранее стало известно, что впервые в истории российский актер номинирован на «Оскар».

Российский актер Юра Борисов, сыгравший в «Аноре» номинирован на «Оскар». Коллеги по цеху бурно обсуждают это событие, а самые частные признаются, что завидуют Борисову.

Не осталась в стороне и Агата Муцениеце. Актриса решила разобраться, в чем секрет Борисова. В результате она пришла к выводу, что все дело в лысине Борисова.

«Шевелюра + любое имя, кроме Юры, = 5% на получение роли в Голливуде»,-написала Агата, подкрепив пост снимком Петрова, Борисова и Юрия Колокольникова, который ранее блеснул в «Игре престолов».

Пользователи отметили, что своим постом Агата решила задеть Петрова, который ранее признавался, что мечтает покорить Голливуд. Правда, они все же посоветовали «полицейскому с Рублевки» приобрести машинку для стрижки волос.