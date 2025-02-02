Как сложилась судьба Юла Бриннера, на которого похож Юра Борисов

Уроженца Владивостока наградили за роль в фильме «Король и я» в 1957 году

Говорят, что Юрий Борисов и Юл Бриннер очень похожи. В Сети появляются коллажи с надписью «смотри не перепутай». На одном фото пока единственный русский актер, получивший «Оскар», на втором — номинированный в 2025 году за роль второго плана в фильме «Анора» (18+) актер Юрий Борисов.

— М и с т и к а , — п и ш у т в и н т е р н е т е . У о б о и х и н и ц и а л ы Ю . Б . , о б а л ы с ы е и в о о б щ е в ы г л я д я т к а к р о д н ы е б р а т ь я .

Но если номинированного на «Оскар» Борисова сегодня знают все, то про Бриннера нередко спрашивают: «Кто это?» А ведь он настоящая звезда Голливуда. Биография артиста, рожденного во Владивостоке, сама достойна художественной экранизации. Он получил высшую награду в кинематографе, сыграл с первыми красавицами планеты у лучших режиссеров, был очень популярен и богат. Возможно, дело в том, что в СССР было не принято рассказывать истории успеха, да еще и эмигрантов. Подробности — в материале наших коллег из VLADIVOSTOK1.RU.

Мальчик из Владивостока

Дед будущей звезды — Юлиус Бринер (тогда фамилия писалась с одной буквой «н») — перебрался в Россию в конце XIX века. Он родился в простой семье, но сумел стать одним из богатейших людей царской России. По рассказам внука, дед был авантюристом: в 16 лет сбежал из дома, ходил в море и торговал в Японии.

В 1891 году, с началом строительства Транссиба, Бринер с партнерами основал торгово-промышленную компанию, занимавшуюся лесом, золотыми приисками, судоходством и строительством. Он раскрыл тайное месторождение серебра в тайге и привлек иностранные инвестиции. Однако Первая мировая война и отказ от немецкого инвестора ослабили бизнес. В 1918 году рудники закрылись, а в 1920 году Юлиус скончался. Его дело продолжил сын Борис, отец Юла.

Борис был горным инженером, его жена Мария Благовидова — актрисой и певицей. 11 июля 1920 года у них родился сын — Юлий Борисович Бринер. Мальчику дали имя в честь деда.

Дед Юла был обеспеченным человеком, купцом и почетным гражданином Владивостока. В Хасанском районе Приморья даже есть фамильный склеп семьи Бринеров. Для строительства заказывали белый гранитный камень из Финляндии, а верхняя часть склепа была стеклянной.

В 1930-х, после эмиграции последних представителей семьи, склеп разграбили и частично разрушили. В 2023 году его отреставрировали, теперь он — часть исторического наследия Приморья.

Цыган, гимнаст и друг богемы

В 1934-м, после развода родителей, Юлий вместе с мамой и сестрой Верой перебрались в Париж. Дети были творческие, поэтому их определили в одну из лучших школ — Lycée Moncelle. В 16 лет Юлий (Юлом Бриннером он станет только в Голливуде) бросил учебу, чтобы заниматься музыкой. Парня завораживали цыгане и романсы.

Однажды будущий актер оказался в ресторане, где выступали русские цыгане. Это так потрясло молодого человека, что он выучился игре на гитаре, а 15 июля 1935 года в парижском кабаре прошел его первый концерт. Тогда же он подружился с цыганским танцором Алёшей Дмитриевичем. Спустя 30 лет они записали совместный музыкальный альбом.

В течение жизни Юлий не раз рассказывал о себе мифы, один из них — о его цыганском происхождении. Якобы он родился на далеком острове Сахалин в цыганском таборе. Из-за этого с ним даже разругалась сестра Вера. Кажется, что Бринер сам верил в эту легенду, потому что в 1978 году возглавил Международный союз цыган.

Также в 30-е годы Юлий был воздушным гимнастом в цирке. Его номер «Летающий клоун» пользовался большой популярностью, пока парень не сорвался и не получил травму. Видимо, из-за боли он начал принимать морфий, на почве наркотиков сошелся с известным поэтом и драматургом Жаном Кокто, который, в свою очередь, познакомил Бринера с Сальвадором Дали и Пабло Пикассо.

Мальчик из Владивостока никогда не мечтал стать суперзвездой Голливуда, но, кажется, судьба ему благоволила.

Бродвей

Вторая мировая война была всё ближе, и Бринеры решили уехать из Европы. Сестра Вера отправилась в Нью-Йорк, а Юлий с мамой вернулись в Харбин. Там парень встретил отца и познакомился с его новой женой Екатериной Корнаковой. Актриса по профессии, она много рассказывала о театре, методе Станиславского и своем наставнике Михаиле Чехове.

В 1941 году у мамы Юлия нашли рак, и они перебрались в США. Парень устроился в труппу Чехова, о котором так много слышал. Он брал уроки актерского мастерства, а еще водил грузовик, на котором перевозили театральный реквизит. Чтобы достать денег на лечение матери, Бринер много работал: был вышибалой в барах, пел цыганские романсы и песни в стиле кантри.

В 1943-м его мать умерла, а Юл женился на известной актрисе Вирджинии Гилмор, с которой на тот момент встречался. Однажды он позвонил возлюбленной и сделал предложение. Они прожили вместе 17 лет. Гилмор умерла через полгода после Бринера.

После заключения брака Юлия пригласили в бродвейский театр «Плимут» и дали главную роль в мюзикле «Песня лютни». Премьера прошла в феврале 1946 года. Тогда о нем заговорили как о самом перспективном бродвейском актере. В декабре того же года Гилмор родила сына — Юла Бриннера — младшего. Отец дал ему прозвище — Рок, в честь известного боксера Рокки Грациано.

Рок Бриннер (Юл Рок Бриннер II) — актер, писатель, философ, историк. Родители с детства водили его на съемочную площадку, это определило его выбор профессии. Играл на гитаре, короткое время был менеджером группы Rolling Stones и личным телохранителем боксера Мохаммеда Али, затем стал гастрольным менеджером группы The Band Боба Дилана.

Писал книги и пьесы, в 80-е годы стал профессором Колумбийского университета. Он был первым возлюбленным Лайзы Минелли, дружил с Чарли Чаплином и Мэрилин Монро. В десятые годы XXI века Рок Бриннер был частым гостем кинофестиваля «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке. Умер 13 октября 2023 года из-за онкологии.

В 1948 году Гилмор и Бриннер стали ведущими первого в истории телевидения ток-шоу «Мистер и Миссис». В 1951 году Юл сыграл на Бродвее свою главную роль — короля Сиама Монгкута в спектакле «Король и я» (12+). Постановка имела огромный успех и три года не сходила со сцены.

Голливуд

Первой работой Бриннера в кино стала роль Пола Викола в криминальной драме «Порт Нью-Йорк» (12+) в 1946 году. Уже через год актер снялся в культовом фильме «Десять заповедей» (12+), где сыграл фараона Рамзеса II.

В 1956 году он снова снялся в роли короля Сиама, но уже в киноверсии бродвейской постановки. За эту роль Юл Бриннер удостоился премии «Оскар» как лучший актер. Большой успех имел фильм «Анастасия» (12+) о чудом выжившей после расстрела дочке царя Николая II. Юлий сыграл генерала Сергея Бунина. Главную роль исполнила шведская суперзвезда — Ингрид Бергман.

После этого роли буквально повалились на Юла. Он сыграл в «Братьях Карамазовых» (12+), «Путешествии» (12+), «Флибустьере» (12+) и многих других картинах. В 1958 году за свою работу Бриннер получил баснословный по тем временам гонорар — один миллион долларов. Это был фильм «Соломон и царица Савская» (12+).

Через год Юл приступил к работе над собственным фильмом «Великолепная семерка» (16+). Он выкупил права у японского режиссера Акиры Куросавы на съемки фильма по мотивам картины «Семь самураев» (16+). Вестерн поставил Джон Стёрджес, он стал невероятно популярен во всём мире, фильм смотрели даже в СССР. Главную роль ковбоя Криса, который собирает еще шестерых смельчаков, чтобы защитить деревню, принесла Бриннеру всемирную популярность. Кинолента вышла на экраны в 1960 году.

После «Великолепной семерки» Юл мог выбирать любые роли, он играл кого сам хотел: от Тараса Бульбы до израильского генерала, прототипом которого был реальный военный и государственный деятель Моше Даян.

Сам Юлий всегда говорил, что в детстве и юности никогда не думал об ошеломительном успехе. К американскому кино относился иронично, зато гордился участием в европейских проектах, даже во второстепенных, но характерных ролях. Например, он сыграл роль полковника-барона в англо-французском военно-шпионском фильме «Тройной крест» (16+), который поставил Теренс Янг.

Юл Бриннер ушел из жизни 10 октября 1985 года из-за рака легких. Он очень много курил, до трех пачек в день. После смерти по телевидению постоянно повторяли его короткое обращение о вреде курения.