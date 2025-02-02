Умер Сергей Зайцев, снявший фильм «Витя Глушаков - друг апачей»

31 января ушел из жизни Сергей Зайцев, советский кинооператор, известный по ряду заметных картин. В частности, он снял знаменитые комедии "Витя Глушаков - друг апачей" с Куравлевым и "Семь стариков и одна девушка", где сыграли Валентин Смирнитский и Светлана Савельева.

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Зайцев родился 20 сентября 1924 года. Окончил операторский факультет ВГИКа в 1955-м, после чего работал на киностудии "Мосфильм".

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых - за операторскую работу в фильме "Мужики!"

За камерой - с начала 1960-х: "Взрослые дети", "Третий тайм", "Мимо окон идут поезда", "Вас вызывает Таймыр", "Особых примет нет" - экранизация части романа Юлиана Семенова "Горение", другие картины.

Сергей Алексеевич скончался на 101-м году жизни, сообщил портал "Кино-театр.ру".