Умер режиссер и актер Виктор Савкин

Известный постановщик и актер Виктор Савкин, который работал в качестве второго режиссера и исполнял второстепенные роли во многих известных проектах, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он являлся.

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С 1969 года Савкин работал в Творческом объединении «Экран» и занимался съемкой кино-спектаклей с участием Георгия Товстоногова, Юрия Соломина и других известных артистов. Также в качестве актера работал в проектах «Антикиллер-2» и «На углу у Патриарших-2».

« 3 1 я н в а р я н а 8 6 - м г о д у ж и з н и н е с т а л о н а ш е г о д р у г а и к о л л е г и . У ш е л и з ж и з н и ч л е н С о ю з а к и н е м а т о г р а ф и с т о в Р о с с и и , в т о р о й р е ж и с с е р С а в к и н В и к т о р И в а н о в и ч » , — г о в о р и т с я в п р е с с - р е л и з е , о п у б л и к о в а н н о м н а с а й т е С о ю з а к и н е м а т о г р а ф и с т о в .

Сообщается также, что отпевание артиста состоится во вторник, 4 февраля, в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

Ранее стало известно, что брат актрисы Светланы Немоляевой и известный балетный постановщик Всеволод Немоляев умер от сердечно-сосудистой недостаточности.