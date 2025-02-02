Звезда «Мементо» Гай Пирс критично высказался о своей игре в фильме

Звезда «Мементо» Гай Пирс пообщался с журналистами издания The Sunday Times. В ходе разговора актёр рассказал, почему больше не работал с Кристофером Ноланом.

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Пирс считает свою игру в триллере «Мементо» крайне «дерьмовой» и никуда не годящейся.

Я в с ё е щ ё в д е п р е с с и и … Н е н а в и ж у т о , ч т о с д е л а л … Я з н а ю , п о ч е м у б о л ь ш е н е с м о г п о р а б о т а т ь с Кристофером Ноланом. Всё дело в моей в дерьмовой и никуда не годящейся игре в «Мементо».

Лента рассказывает о Леонардо Шелби, который изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешёвых мотелях. Главный герой всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня всё до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.

Премьера картины состоялась в 2000 году. На церемонии «Оскар»-2002 фильм номинировали на награду в категории «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».