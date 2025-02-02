Мария Куликова рассказала, как к российским актерам относятся в Европе

Актриса Мария Куликова усомнилась в беседе с ТАСС, что западный мир закрыт для российских актеров.

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Куликова считает такое суждение мифом. Она напомнила, что недавно актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар». Актриса считает эту номинацию выше политики.

« В Е в р о п е р у с с к и х в е з д е п р и н и м а ю т о ч е н ь т е п л о , п о т о м у ч т о в е з д е ж и в у т л ю д и , в с е з а н я т ы с о б о й , с е м ь е й , ж и л ь е м , е д о й , с в о и м и п у т е ш е с т в и я м и , с о б а к а м и , п о ж и л ы м и р о д и т е л я м и . Н и к т о к а ж д ы й д е н ь н е в ы х о д и т н а т р и б у н у и н е р е ш а е т г л о б а л ь н ы е в о п р о с ы . В с е з а н и м а ю т с я с в о и м и п р о б л е м а м и в о в с е м м и р е , б е з и с к л ю ч е н и я » , — р а с с к а з а л а а к т р и с а .

По словам артистки, она очень много ездит по миру и общается с людьми. Куликова призналась, что не сталкивалась с негативом и давлением к россиянам в Европе. За 2024 год актриса посетила Францию, Италию, Испанию и Австрию, где не слышала ни одного плохого слова в свой адрес.