Актер из «Сармата» Арсен Петросян умер во время работы над фильмом

1 февраля в возрасте 45 лет ушел из жизни актер, каскадер и продюсер Арсен Петросян.

© Российская Газета

Петросян родился в 1979 году в Нефтеюганске. Окончил юридический факультет Адыгейского государственного университета.

Как актер снимался с 2018-го: "Джокер: Охота на Зверя", "Приговоренный", "Изгои", "Сармат", "Мстители. Страшный лес".

Последняя работа - прошлогодний боевик "Схватка", где Петросян выступил продюсером.

Как пишет aif.ru, на момент смерти артист находился в Москве, работая над новым проектом.

Он не завершил работу в сериале "Страх", который начали снимать в 2024 году.