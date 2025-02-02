Актер из «Сармата» Арсен Петросян умер во время работы над фильмом

Актер из "Сармата" Арсен Петросян умер в 45 лет во время работы над фильмом
1 февраля в возрасте 45 лет ушел из жизни актер, каскадер и продюсер Арсен Петросян.
Петросян родился в 1979 году в Нефтеюганске. Окончил юридический факультет Адыгейского государственного университета.
Как актер снимался с 2018-го: "Джокер: Охота на Зверя", "Приговоренный", "Изгои", "Сармат", "Мстители. Страшный лес".
Последняя работа - прошлогодний боевик "Схватка", где Петросян выступил продюсером.
Как пишет aif.ru, на момент смерти артист находился в Москве, работая над новым проектом.
Он не завершил работу в сериале "Страх", который начали снимать в 2024 году.