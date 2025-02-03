Ненависть подписчиц, личная жизнь, операция: где сейчас Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший 2024-й стал для нее годом расставаний с близкими людьми. Чем поделилась артистка, какие последние новости выходили о ней?

Что Толкалина рассказала о произошедшем в 2024 году

Любовь Толкалина подвела итоги прошлого года. Актриса призналась, что ее отношения с некоторыми друзьями неожиданно изменились, и, как она полагает, навсегда. Любовь не стремилась к разрыву с близкими и до последнего старалась дать им шанс на примирение, но, к сожалению, это оказалось невозможным.

« Я н а с м е р т ь р а с с о р и л а с ь с т а к и м к о л и ч е с т в о м л ю д е й , с к а к и м , н а в е р н о е , н е с с о р и л а с ь н и к о г д а в ж и з н и . П р и ч е м э т о б ы л и о ч е н ь б л и з к и е л ю д и , т а к и е н а с т о я щ и е , с к о т о р ы м и , я д у м а л а , м ы д ы ш и м о д н и м в о з д у х о м . И п о м о е й и н и ц и а т и в е п р о и з о ш е л э т о т р а з р ы в . Э т о о б с т о я т е л ь с т в а н е п р е о д о л и м о й с и л ы , и в ы б о р а у м е н я н е б ы л о . О ч е н ь м н о г о ч е г о р а з р у ш и л о с ь в 2 0 2 4 г о д у » , — о т к р о в е н н и ч а е т Л ю б о в ь в и н т е р в ь ю Р а у ф у А с а д о в у .

Толкалина не любит конфликты и старается мирно разрешать любые разногласия. Однако если человек не делает для себя никаких выводов, то актриса не видит смысла тратить на него свою энергию.

« Я в с е г д а л ю д я м д а ю ш а н с — о д и н , в т о р о й , т р е т и й , ч е т в е р т ы й … Х о т я г о в о р я т , ч т о н е т н и ч е г о б е с с м ы с л е н н е е к о м п р о м и с с о в , я в с е г д а д о п о с л е д н е г о и д у н а н и х . Я в с е г д а л е ч у с и т у а ц и ю . Я н и к о г д а н е с ж и г а ю м о с т ы т а к , ч т о б ы п о т о м н а д о б ы л о в п л а в ь в о з в р а щ а т ь с я о б р а т н о » , — у т о ч н я е т ж е н щ и н а .

Однако 46-летняя звезда считает, что выяснять отношения лучше, чем молчать, а потом изливать все накопившиеся эмоции разом.

Что известно о проблемах со здоровьем

В мае текущего года Любовь Толкалина перенесла операцию. По словам артистки, в ее животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью», поэтому потребовалась хирургическое вмешательство. Артистка объяснила, что после лечения она пошла на поправку.

« Н о п а р у д н е й н а з а д с п р я м о х о ж д е н и е м д е л а о б с т о я л и н е о ч е н ь » , — у т о ч н и л а о н а .

Весной 2022 года актриса также попала в больницу. Тогда ее госпитализация была связана с нервным истощением. Она пробыла несколько дней под капельницей — ей снимали «нервный спазм».

Что известно о личной жизни Любови Толкалиной

Актриса с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Фактически они перестали жить вместе в 2009 году, однако официально объявили о расставании в январе 2017 года.

В YouTube-шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» Толкалина призналась, что их отношения с Кончаловским распались из-за ее чувств к другому мужчине.

« В л ю б и л а с ь я о ч е н ь с и л ь н о , в и н о в а т а п е р е д Е г о р о м . Э т о н е б ы л п о р ы в , э т о б ы л а о ч е н ь т я ж е л а я и с т о р и я с б о л ь н и ц а м и , с п о т е р е й р е б е н к а и т а к д а л е е . О б э т о м г о в о р и т ь н е с т о и т , п о т о м у ч т о в с е ф и г у р а н т ы е щ е ж и в ы » , — у т о ч н и л а Л ю б о в ь Т о л к а л и н а .

По словам актрисы, после разрыва Кончаловский часто критиковал ее, однако они до сих пор продолжают общение, поскольку часто советуются насчет общей дочери.

В 2020 году Толкалина встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Причиной их разрыва стала невозможность поддержания отношений на расстоянии. По словам 45-летней артистки, сейчас она не хочет выходить замуж.

« П о т о м у ч т о я н е г о т о в а у й т и в м о н а с т ы р ь . З а м у ж — э т о м о н а с т ы р ь . Т ы п р и н и м а е ш ь п о с т р и г . Т ы д о л ж е н б ы т ь у в е р е н в с е б е д о т а к о й с т е п е н и , ч т о о т р е к а е ш ь с я о т м и р а . З а м у ж — э т о о т р е ч ь с я о т м и р а . М н е в м о е й с в о б о д е д о р о г о т о , ч т о я н и к о м у н е м о г у п р и н а д л е ж а т ь , к р о м е с о з д а т е л я » , — с ч и т а е т Т о л к а л и н а .

Чем сейчас занимается Любовь Толкалина

Сейчас артистка гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита» и снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «У людей так бывает» и «Аквариум».

В декабре актриса покинула Россию ради отдыха. Артистка провела отпуск на Мальдивах, откуда публиковала фотографии в купальнике. Толкалина не раз попадала под критику из-за откровенных снимков, однако в ответ предложила недовольным ее поведением перестать следить за ее социальными сетями.

« К ж и в ы м ж е н щ и н а м , н е н а в и д я щ и м м е н я , я о б р а щ а ю с ь с п р о с ь б о й п о ж а л е т ь с е б я . < . . . > Я — а к т р и с а , я — а р т - о б ъ е к т , а в о в с е н е р о д с т в е н н и ц а в а ш а и н е ч а с т ь и н т е р ь е р а в в а ш е м т е л е в и з о р е . П р о с т и т е . П о ж а л у й с т а , п о ж а л е й т е с е б я , н е с м о т р и т е м о ю л е н т у , я и с к р е н н е н е х о ч у в а с р а з д р а ж а т ь и р а с с т р а и в а т ь » , — с к а з а л а а р т и с т к а .

Для артистки важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает.