Ненависть подписчиц, личная жизнь, операция: где сейчас Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший 2024-й стал для нее годом расставаний с близкими людьми. Чем поделилась артистка, какие последние новости выходили о ней?

Ненависть подписчиц, личная жизнь, операция: где сейчас Любовь Толкалина
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Что Толкалина рассказала о произошедшем в 2024 году

Любовь Толкалина подвела итоги прошлого года. Актриса призналась, что ее отношения с некоторыми друзьями неожиданно изменились, и, как она полагает, навсегда. Любовь не стремилась к разрыву с близкими и до последнего старалась дать им шанс на примирение, но, к сожалению, это оказалось невозможным.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было. Очень много чего разрушилось в 2024 году», откровенничает Любовь в интервью Рауфу Асадову.

Толкалина не любит конфликты и старается мирно разрешать любые разногласия. Однако если человек не делает для себя никаких выводов, то актриса не видит смысла тратить на него свою энергию.

«Я всегда людям даю шанс один, второй, третий, четвертый Хотя говорят, что нет ничего бессмысленнее компромиссов, я всегда до последнего иду на них. Я всегда лечу ситуацию. Я никогда не сжигаю мосты так, чтобы потом надо было вплавь возвращаться обратно», уточняет женщина.

Однако 46-летняя звезда считает, что выяснять отношения лучше, чем молчать, а потом изливать все накопившиеся эмоции разом.

Что известно о проблемах со здоровьем

В мае текущего года Любовь Толкалина перенесла операцию. По словам артистки, в ее животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью», поэтому потребовалась хирургическое вмешательство. Артистка объяснила, что после лечения она пошла на поправку.

«Но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень», уточнила она.

Весной 2022 года актриса также попала в больницу. Тогда ее госпитализация была связана с нервным истощением. Она пробыла несколько дней под капельницей — ей снимали «нервный спазм».

Что известно о личной жизни Любови Толкалиной

Актриса с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Фактически они перестали жить вместе в 2009 году, однако официально объявили о расставании в январе 2017 года.

В YouTube-шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» Толкалина призналась, что их отношения с Кончаловским распались из-за ее чувств к другому мужчине.

«Влюбилась я очень сильно, виновата перед Егором. Это не был порыв, это была очень тяжелая история с больницами, с потерей ребенка и так далее. Об этом говорить не стоит, потому что все фигуранты еще живы», уточнила Любовь Толкалина.

По словам актрисы, после разрыва Кончаловский часто критиковал ее, однако они до сих пор продолжают общение, поскольку часто советуются насчет общей дочери.

В 2020 году Толкалина встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Причиной их разрыва стала невозможность поддержания отношений на расстоянии. По словам 45-летней артистки, сейчас она не хочет выходить замуж.

«Потому что я не готова уйти в монастырь. Замуж это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме создателя», считает Толкалина.

Чем сейчас занимается Любовь Толкалина

Сейчас артистка гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита» и снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «У людей так бывает» и «Аквариум».

В декабре актриса покинула Россию ради отдыха. Артистка провела отпуск на Мальдивах, откуда публиковала фотографии в купальнике. Толкалина не раз попадала под критику из-за откровенных снимков, однако в ответ предложила недовольным ее поведением перестать следить за ее социальными сетями.

«К живым женщинам, ненавидящим меня, я обращаюсь с просьбой пожалеть себя. <...> Я актриса, я арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в вашем телевизоре. Простите. Пожалуйста, пожалейте себя, не смотрите мою ленту, я искренне не хочу вас раздражать и расстраивать», сказала артистка.

Для артистки важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает.