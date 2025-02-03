Ненависть подписчиц, личная жизнь, операция: где сейчас Любовь Толкалина
Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший 2024-й стал для нее годом расставаний с близкими людьми. Чем поделилась артистка, какие последние новости выходили о ней?
Что Толкалина рассказала о произошедшем в 2024 году
Любовь Толкалина подвела итоги прошлого года. Актриса призналась, что ее отношения с некоторыми друзьями неожиданно изменились, и, как она полагает, навсегда. Любовь не стремилась к разрыву с близкими и до последнего старалась дать им шанс на примирение, но, к сожалению, это оказалось невозможным.
«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было. Очень много чего разрушилось в 2024 году», — откровенничает Любовь в интервью Рауфу Асадову.
Толкалина не любит конфликты и старается мирно разрешать любые разногласия. Однако если человек не делает для себя никаких выводов, то актриса не видит смысла тратить на него свою энергию.
«Я всегда людям даю шанс — один, второй, третий, четвертый… Хотя говорят, что нет ничего бессмысленнее компромиссов, я всегда до последнего иду на них. Я всегда лечу ситуацию. Я никогда не сжигаю мосты так, чтобы потом надо было вплавь возвращаться обратно», — уточняет женщина.
Однако 46-летняя звезда считает, что выяснять отношения лучше, чем молчать, а потом изливать все накопившиеся эмоции разом.
Что известно о проблемах со здоровьем
В мае текущего года Любовь Толкалина перенесла операцию. По словам артистки, в ее животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью», поэтому потребовалась хирургическое вмешательство. Артистка объяснила, что после лечения она пошла на поправку.
«Но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень», — уточнила она.
Весной 2022 года актриса также попала в больницу. Тогда ее госпитализация была связана с нервным истощением. Она пробыла несколько дней под капельницей — ей снимали «нервный спазм».
Что известно о личной жизни Любови Толкалиной
Актриса с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Фактически они перестали жить вместе в 2009 году, однако официально объявили о расставании в январе 2017 года.
В YouTube-шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» Толкалина призналась, что их отношения с Кончаловским распались из-за ее чувств к другому мужчине.
«Влюбилась я очень сильно, виновата перед Егором. Это не был порыв, это была очень тяжелая история с больницами, с потерей ребенка и так далее. Об этом говорить не стоит, потому что все фигуранты еще живы», — уточнила Любовь Толкалина.
По словам актрисы, после разрыва Кончаловский часто критиковал ее, однако они до сих пор продолжают общение, поскольку часто советуются насчет общей дочери.
В 2020 году Толкалина встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Причиной их разрыва стала невозможность поддержания отношений на расстоянии. По словам 45-летней артистки, сейчас она не хочет выходить замуж.
«Потому что я не готова уйти в монастырь. Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме создателя», — считает Толкалина.
Чем сейчас занимается Любовь Толкалина
Сейчас артистка гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита» и снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «У людей так бывает» и «Аквариум».
В декабре актриса покинула Россию ради отдыха. Артистка провела отпуск на Мальдивах, откуда публиковала фотографии в купальнике. Толкалина не раз попадала под критику из-за откровенных снимков, однако в ответ предложила недовольным ее поведением перестать следить за ее социальными сетями.
«К живым женщинам, ненавидящим меня, я обращаюсь с просьбой пожалеть себя. <...> Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в вашем телевизоре. Простите. Пожалуйста, пожалейте себя, не смотрите мою ленту, я искренне не хочу вас раздражать и расстраивать», — сказала артистка.
Для артистки важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает.