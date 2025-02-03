Николас Кейдж резко высказался об использовании ИИ в кинематографе

Николас Кейдж осудил ИИ: «Мы не можем позволить роботам мечтать за нас»
Николас Кейдж, получив в воскресенье премию «Сатурн», за лучшую мужскую роль в фильме «Герой наших снов», выступил с резкой критикой использования искусственного интеллекта в актерской игре.
«Спасибо за признание «Героя наших снов». Это, на самом деле, один из моих любимых фильмов, в которых я когда-либо снимался. Я должен поблагодарить Кристоффер Боргли за его режиссуру, его сценарий, его монтаж и за создание этого невероятно тревожного, но в то же время уморительного мира, который он придумал», — начал Кейдж свою благодарственную речь.
Однако затем актер затронул тему, которая вызывает у него серьезные опасения. По его мнению, даже небольшое использование ИИ в актерской игре может привести к катастрофическим последствиям.
«Но есть и другой мир, который меня тревожит. Он формируется прямо сейчас, вокруг нас: это новый мир искусственного интеллекта. Я твердо убежден, что мы не должны позволять роботам мечтать за нас. Роботы не могут передавать человеческое восприятие жизни. Это тупик, если актер позволит искусственному интеллекту хоть немного манипулировать его игрой хоть немного – дюйм в итоге превратится в милю, и вся целостность, чистота и правда искусства будут заменены только финансовыми интересами. Мы не можем этого допустить», — сказал Кейдж.
По мнению актера, главная задача любого искусства заключается в передаче именно человеческого опыта.
«Работа всего искусства, включая кино, заключается в том, чтобы зеркально отражать внешние и внутренние истории человеческого состояния через очень человеческий, осмысленный и эмоциональный процесс воссоздания. Робот не может этого сделать. Если мы позволим роботам делать это, в этом не будет сердца, и в итоге все потеряет остроту и превратится в кашу. Не будет человеческой реакции на жизнь, какой мы ее знаем. Останется лишь жизнь такой, какой ее расскажут нам роботы», — отметил актер.
На церемонии «Сатурн» Кейдж был номинирован в двух категориях – за лучшую мужскую роль в «Герое наших снов» и за лучшую роль второго плана в триллере «Собиратель душ».
Актер уже ранее высказывался о своих страхах по поводу технологий. В октябре он выразил обеспокоенность тем, что цифровые сканирования его тела, сделанные для последних проектов, таких как «Человек-паук Нуар», могут быть использованы после его смерти.
«Им придется поместить меня в компьютер, подобрать цвет глаз и изменить — я не знаю. Они просто украдут мое тело и сделают с ним все, что захотят, с помощью цифрового искусственного интеллекта». Я в ужасе от этого. Я очень громко заявляю об этом. … И это заставляет меня задуматься: что станет с подлинностью искусства? Ее заменят? Ее исказят? Где останется живая эмоция? Где будет биться сердце? Что вы будете делать с моим телом и лицом, когда я умру? Я не хочу, чтобы вы что-то с этим делали!», — говорил Кейдж тогда.