Николас Кейдж резко высказался об использовании ИИ в кинематографе

Николас Кейдж, получив в воскресенье премию «Сатурн», за лучшую мужскую роль в фильме «Герой наших снов», выступил с резкой критикой использования искусственного интеллекта в актерской игре.

« С п а с и б о з а п р и з н а н и е « Г е р о я н а ш и х с н о в » . Э т о , н а с а м о м д е л е , о д и н и з м о и х л ю б и м ы х ф и л ь м о в , в к о т о р ы х я к о г д а - л и б о с н и м а л с я . Я д о л ж е н п о б л а г о д а р и т ь Кристоффер Боргли за его режиссуру, его сценарий, его монтаж и за создание этого невероятно тревожного, но в то же время уморительного мира, который он придумал», — начал Кейдж свою благодарственную речь.

Однако затем актер затронул тему, которая вызывает у него серьезные опасения. По его мнению, даже небольшое использование ИИ в актерской игре может привести к катастрофическим последствиям.

« Н о е с т ь и д р у г о й м и р , к о т о р ы й м е н я т р е в о ж и т . О н ф о р м и р у е т с я п р я м о с е й ч а с , в о к р у г н а с : э т о н о в ы й м и р и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а . Я т в е р д о у б е ж д е н , ч т о м ы н е д о л ж н ы п о з в о л я т ь р о б о т а м м е ч т а т ь з а н а с . Р о б о т ы н е м о г у т п е р е д а в а т ь ч е л о в е ч е с к о е в о с п р и я т и е ж и з н и . Э т о т у п и к , е с л и а к т е р п о з в о л и т и с к у с с т в е н н о м у и н т е л л е к т у х о т ь н е м н о г о м а н и п у л и р о в а т ь е г о и г р о й х о т ь н е м н о г о – д ю й м в и т о г е п р е в р а т и т с я в м и л ю , и в с я ц е л о с т н о с т ь , ч и с т о т а и п р а в д а и с к у с с т в а б у д у т з а м е н е н ы т о л ь к о ф и н а н с о в ы м и и н т е р е с а м и . М ы н е м о ж е м э т о г о д о п у с т и т ь » , — с к а з а л К е й д ж .

По мнению актера, главная задача любого искусства заключается в передаче именно человеческого опыта.

« Р а б о т а в с е г о и с к у с с т в а , в к л ю ч а я к и н о , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о б ы з е р к а л ь н о о т р а ж а т ь в н е ш н и е и в н у т р е н н и е и с т о р и и ч е л о в е ч е с к о г о с о с т о я н и я ч е р е з о ч е н ь ч е л о в е ч е с к и й , о с м ы с л е н н ы й и э м о ц и о н а л ь н ы й п р о ц е с с в о с с о з д а н и я . Р о б о т н е м о ж е т э т о г о с д е л а т ь . Е с л и м ы п о з в о л и м р о б о т а м д е л а т ь э т о , в э т о м н е б у д е т с е р д ц а , и в и т о г е в с е п о т е р я е т о с т р о т у и п р е в р а т и т с я в к а ш у . Н е б у д е т ч е л о в е ч е с к о й р е а к ц и и н а ж и з н ь , к а к о й м ы е е з н а е м . О с т а н е т с я л и ш ь ж и з н ь т а к о й , к а к о й е е р а с с к а ж у т н а м р о б о т ы » , — о т м е т и л а к т е р .

На церемонии «Сатурн» Кейдж был номинирован в двух категориях – за лучшую мужскую роль в «Герое наших снов» и за лучшую роль второго плана в триллере «Собиратель душ».

Актер уже ранее высказывался о своих страхах по поводу технологий. В октябре он выразил обеспокоенность тем, что цифровые сканирования его тела, сделанные для последних проектов, таких как «Человек-паук Нуар», могут быть использованы после его смерти.