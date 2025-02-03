Умерла 48-летняя тайваньская актриса Барби Сюй

48-летняя тайваньская звезда Барби Сюй умерла от пневмонии
Тайваньская актриса и певица Барби Сюй ("Сад падающих звезд", "Патруль времени", "Власть убийц") скоропостижно скончалась в возрасте 48 лет. Причиной смерти женщины стала пневмония, развившаяся на фоне гриппа. Смерть актрисы 2 февраля местной прессе подтвердила ее сестра.
Семья артистки приехала в Японию на отдых во время Китайского Нового года, вскоре состояние Барби Сю резко ухудшилось.
"Я была благодарна за то, что была ее сестрой в этой жизни, и за то, что мы могли заботиться друг о друге и проводить время друг с другом. Я всегда буду скучать по ней!", - заявила Ди Сюй.
Вдовец актрисы - певец и диджей Ку Джун Ёп. У нее остались 10-летняя дочь и 8-летний сын от первого брака.