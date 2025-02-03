Умерла 48-летняя тайваньская актриса Барби Сюй

Тайваньская актриса и певица Барби Сюй ("Сад падающих звезд", "Патруль времени", "Власть убийц") скоропостижно скончалась в возрасте 48 лет. Причиной смерти женщины стала пневмония, развившаяся на фоне гриппа. Смерть актрисы 2 февраля местной прессе подтвердила ее сестра.

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Семья артистки приехала в Японию на отдых во время Китайского Нового года, вскоре состояние Барби Сю резко ухудшилось.

" Я б ы л а б л а г о д а р н а з а т о , ч т о б ы л а е е с е с т р о й в э т о й ж и з н и , и з а т о , ч т о м ы м о г л и з а б о т и т ь с я д р у г о д р у г е и п р о в о д и т ь в р е м я д р у г с д р у г о м . Я в с е г д а б у д у с к у ч а т ь п о н е й ! " , - з а я в и л а Д и С ю й .

Вдовец актрисы - певец и диджей Ку Джун Ёп. У нее остались 10-летняя дочь и 8-летний сын от первого брака.