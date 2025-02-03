Дафни Кин рассказала, как хочет вернуться в киновселенную Marvel

Дафни Кин, исполнившая роль Х-23 в «Логане» и «Дэдпуле и Росомахе», в недавнем интервью рассказала о том, какое будущее видит для своей героини в киновселенной Marvel.

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По словам Кин, она бы хотела увидеть X-23 в составе какой-нибудь весёлой команды в духе того, что было в триквеле «Дэдпула». Ещё актриса выразила желание сняться в масштабной сцене в составе Мстителей.

Я б ы х о т е л а у в и д е т ь е ё в в е с ё л о й к о м а н д е . Я б ы т а к ж е х о т е л а у в и д е т ь Л о р у в н е б о л ь ш и х и с т о р и я х . М н е п о н р а в и л о с ь и г р а т ь е ё в « Л о г а н е » , к о т о р ы й б ы л г о р а з д о б о л е е м р а ч н ы м . Т а к ч т о э т о в е с е л о … н о я б ы т а к ж е о ч е н ь - о ч е н ь х о т е л а с н я т ь с я в м а с ш т а б н о й э к ш е н - с ц е н е с М с т и т е л я м и .

Ещё актрисе нравятся фанатские теории о том, что после «Мстителей: Секретные войны» её героиня замёт место Росомахи в киновселенной. При этом сама Кин хотела бы как можно больше взаимодействовать с Логаном на экране.