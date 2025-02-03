Звезда «Миссии невыполнима» рассказала о безумных трюках Тома Круза

Британская актриса Хейли Этвелл поделилась своими впечатлениями от работы с Томом Крузом. Знаменитая артистка из «Герцогини» присоединилась к шпионской франшизе с выходом фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», где она впервые поработала со звездой голливудских боевиков.

© Чемпионат.com

Как рассказала Этвелл, безумные трюки Круза на съёмках в первую очередь связаны с реализацией его детских мечтаний. А самого актёра женщина назвала настоящим профессионалом, который очень ценит других актёров на площадке.

Т о м р а с с к а з ы в а л м н е , ч т о с п я т и л е т о н х о т е л с п р ы г н у т ь с б о л ь ш о й с к а л ы н а м о т о ц и к л е и р е а л и з о в а т ь д е т с к у ю м е ч т у . Н о о с т а л ь н ы е т р ю к и о н и п р и д у м ы в а ю т н а х о д у . Д л я м е н я о н ч е л о в е к - с т у д и я , о ч е н ь д о б р ы й и н а с т о я щ и й п р о ф е с с и о н а л . И з - з а э т о г о я ч у в с т в о в а л а , ч т о н а с ъ ё м к а х м о г у п р о б о в а т ь м н о ж е с т в о р а з н ы х в е щ е й . С н и м н а с ъ ё м к а х я н и к о г д а н е б о я л а с ь р и с к о в . Т о м о ч е н ь л ю б и т , ч т о б ы е г о к о м а н д а р а з в л е к а л а с ь в о в р е м я п р о и з в о д с т в а к и н о .

Сейчас Том Круз завершает съёмки ленты «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — нового фильма в шпионской франшизе. Премьера состоится уже 21 мая 2025 года — лента должна завершить историю Итана Ханта, персонажа Круза.