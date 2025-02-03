Звезда «Очень странных дел» мечтает сыграть Кратоса из God of War

Известный голливудский актёр Финн Вулфхард признался в любви к видеоиграм. Артист заявил, что очень любит индустрию в целом и проекты PlayStation в частности, отдельно отмечая культовую Final Fantasy 10, платформер Astro Bot и меланхоличный экшен Shadow Of The Colossus.

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Звезда «Очень странных дел» также рассказал, что мечтает сыграть в экранизации God of War. Сперва Вулфхард отшутился, что готов воплотить на экранах худого сына Кратоса, после чего заявил, что готов набрать мышечную массу для роли самого древнегреческого бога войны.

Б ы л о б ы з д о р о в о с ы г р а т ь в ф и л ь м е G o d o f W a r в р о л и е г о т о щ е г о с н а . Н е т , з н а е т е , я б ы с ы г р а л К р а т о с а . Я б ы п о д к а ч а л с я .

Работа над экранизацией God of War стартовала несколько назад, после чего разработку перезапустили осенью 2024 года. Сейчас над проектом трудится Рональд Д. Мур, создатель культового фантастического сериала «Звёздный крейсер «Галактика».