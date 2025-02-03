Звезда сериала «Ольга» объяснил принятие ислама и уход из кино

Актер Сергей Романович, известный по ролям в сериалах «Чернобыль: зона отчуждения» и «Ольга», признался, что заявил об уходе из кино потому, что не чувствовал себя на своем месте. Об этом артист рассказал в интервью YouTube-шоу Димы Воробья.

По словам Романовича, который вернулся к работе в кино в последние месяцы, несколько лет назад он спросил себя, искренен ли сам с собой.

« Ч у в с т в о в а л , ч т о н е б ы л о и с к р е н н о с т и в т о м , ч т о д е л а ю , н а ч а л д у м а т ь о т о м , ч т о я ч у в с т в у ю , ч е г о х о ч у . Н а ч а л п р и с л у ш и в а т ь с я к с е б е и у с л ы ш а л в н у т р е н н и й г о л о с , к о т о р ы й с п р а ш и в а л м е н я , и с к р е н е н л и я с а м с с о б о й и л и н е т » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а р т и с т с в о и э м о ц и и в т о т п е р и о д .

В 2017 году Сергей принял ислам, объявил об уходе из кино и перестал вести публичную жизнь. В 2024 году он возобновил актерскую карьеру, снявшись в нескольких сериалах. Сообщается, что сейчас съемочный день Романовича стоит чуть больше 100 тысяч рублей.

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