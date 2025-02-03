Актриса Екатерина Ильина призналась, что боится лишиться работы

Актриса Екатерина Ильина призналась в беседе с «Леди Mail», что боится остаться без работы.

Звезда «Тайн следствия» рассказала о главном страхе в профессии
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По словам Ильиной, на протяжении всей карьеры актеров у них есть страх отсутствия работы. Артистка объяснила, что участие в успешном проекте не гарантирует, что ее снова будут куда-либо приглашать.

Ильина считает, что для постоянного получения приглашений в проекты необходимо «попасть в свое время восприятия тебя зрителем».

«А еще отражать сегодняшнюю действительность. Быть понятным зрителю, чтобы он тебе верил. Ну и, конечно, нужно быть энергичным», рассказала актриса.

Екатерина Ильина сыграла роль Олеси Астахановой в сериале «Тайны следствия». В ее фильмографии более 20 работ. Она снялась в таких проектах, как «Арт и Факт», «Конец света», «Заключение», «Воскресенский», «Проект «Анна Николаевна», «Невский. Тень архитектора», «Шифр».

В январе актер Алексей Базанов признался, что у него были комплексы в начале карьеры. По словам звезды «Реальных пацанов», у него возник синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему тревожно работать в проектах вместе с артистами «категории А».

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