Транс-актриса отказалась выходить из гонки за «Оскар» после критики

Актриса сериала «Эмилия Перес» Карла Гаскон отказалась выходить из гонки за премию «Оскар» после критики за расизм. Новое интервью 52-летняя звезда фильма «Эмилия Перес» дала телеканалу CNN.

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« Я н е м о г у о т к а з а т ь с я о т н о м и н а ц и и н а « О с к а р » , п о т о м у ч т о я н е с о в е р ш и л а н и к а к о г о п р е с т у п л е н и я и н и к о м у н е п р и ч и н и л а в р е д а . Я н е р а с и с т к а и н е я в л я ю с ь к е м - т о е щ е , в ч е м в с е э т и л ю д и п ы т а ю т с я у б е д и т ь д р у г и х » , — с к а з а л а о н а .

Внимание к постам Гаскон в соцсетях привлекла журналистка Сара Хаги. Она опубликовала скриншоты ее сообщений в соцсети X, датированные 2020 и 2021 годами — о мусульманской культуре, трагедии с Джорджем Флойдом и премии «Оскар». Впоследствии Хаги удалила запись, но картинки быстро завирусились в сети.

По словам Гаскон, как член ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) она сочувствует тем, кому причинила боль своими высказываниями.

Актриса добавила, что некоторые из опубликованных журналисткой твитов она не узнает или они написаны другими людьми — например, пост с критикой партнерши по съемкам «Эмилии Перес» Селены Гомес.

« Я н и ч е г о т а к о г о н е г о в о р и л а о с в о е й к о л л е г е , я б ы н и к о г д а н е о т н о с и л а с ь к н е й т а к » , — с к а з а л а Г а с к о н .

Актриса Карла Гаскон стала транс-женщиной в 2018 году в возрасте 46 лет. В том же году она выпустила автобиографию «Карси. Необыкновенная история», в которой откровенно рассказала о своем опыте. Известно, что беседа не была согласована с создателями мюзикла «Эмилия Перес».