Актер дубляжа рассказал о техниках для улучшения голоса

Федеральный диктор, актёр озвучивания и дубляжа Сергей Вострецов рассказал о техниках для улучшения голоса.

В беседе с aif.ru он заявил, что можно попробовать выполнять вибрационный массаж, лучше ежедневно. Одно из упражнений — положить руку на грудь и начать издавать протяжный звук «м» с закрытым ртом.

Также можно согнутыми пальцами постукивать по верхней губе и одновременно издавать долгий звук «в».

Что касается упражнений на постановку голоса, то важно стараться низким звуком с вибрацией максимально медленно произносить не буквы, а слоги, слова и целые фразы — от слога «ма» до фразы «мама мёду нам», например.

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