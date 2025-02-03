Что происходит со здоровьем Василия Ливанова

Последние месяцы в СМИ распространяется информация о проблемах со здоровьем у актера Василия Ливанова, утром 2 февраля появились сведения о его попадании в реанимацию. Что известно о проблемах с сердцем у Ливанова, правда ли, что у него рак, что он говорил об СВО?

Что со здоровьем Ливанова

2 февраля NEWS.ru со ссылкой на SHOT сообщал, что у 89-летнего артиста было обморочное состояние и его перевели в реанимацию. Отмечалось, что врачи пытаются стабилизировать его. Канал писал, что у Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. Артист прикован к постели, но получает все необходимое лечение, пишет канал.

Супруга артиста Елена Ливанова уже опровергла эту информацию.

« В а с и л и й Б о р и с о в и ч ч у в с т в у е т с е б я х о р о ш о , в с о о т в е т с т в и и с о с в о и м в о з р а с т о м » , — с к а з а л а о н а .

31 января NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал «112» писал, что у Ливанова выявили инфекционное поражение тканей. Отмечалось, у актера пострадали межпозвоночные диски. В публикации уточняется, что ситуацию осложняют его хронические заболевания.

В декабре 2024-го, по информации Telegram-канала Mash, Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве. Уточнялось, что артист попал в столичную больницу еще 7 декабря.

В октябре на фоне разговоров об ухудшении здоровья Ливанова его супруга призвала уважать врачебную тайну. Так она отреагировала на публикации в СМИ о якобы остановке сердца у актера и переводе его на ИВЛ.

« В а с и л и й Б о р и с о в и ч к о м м е н т а р и и п о п о в о д у с в о е г о з д о р о в ь я н е х о ч е т п о к а д а в а т ь . К о г д а о н з а х о ч е т , о н д а с т э т и к о м м е н т а р и и . О т к у д а э т о б е р е т с я , ч т о о б с у ж д а е т с я , п и ш е т с я и т а к д а л е е ? Е с л и о н н е х о ч е т о б с у ж д а т ь э т о , т о ч т о д е л а т ь ? У н е г о е с т ь н а э т о п р а в о ? Д у м а ю , ч т о е с т ь . В а с и л и й Б о р и с о в и ч с а м п р о к о м м е н т и р у е т , к о г д а з а х о ч е т , е с л и з а х о ч е т » , — с к а з а л а о н а N E W S . r u .

Правда ли, что у Ливанова рак

В апреле 2024 года Mash сообщил, что у Ливанова могли обнаружить опухоль и врачи подозревают у него рак.

« С е й ч а с а р т и с т с д а е т а н а л и з ы в о н к о ц е н т р е » , — у т в е р ж д а л т о г д а M a s h .

Артист отверг эти предположения, но подтвердил, что обращался к врачам в марте и апреле из-за общей слабости.

« К т о э т о в а м с к а з а л , ч т о у м е н я н а ш л и о н к о л о г и ю ? [ П л о х о й ] э т о т к а н а л , в о т и в с е . У м е н я в с е в п о р я д к е , с л а в а т е б е г о с п о д и » , — з а я в и л Л и в а н о в в к о м м е н т а р и и д л я N E W S . r u .

Что Ливанов говорил об СВО и уехавших артистов

Актер поддержал проведение СВО на Украине. По словам Ливанова, он не мог не поддержать спецоперацию, ведь он русский человек.

« В ы , н а в е р н о е , н е з н а е т е , ч т о т а к о е ф а ш и з м . А я в и д е л е г о с в о и м и г л а з а м и . < . . . > П о э т о м у п р о и с х о д я щ е е в Д о н б а с с е д л я м е н я — п р о я в л е н и е с а м о г о н а с т о я щ е г о ф а ш и з м а , я б е з т р у д а е г о у з н а л . К а к о н и с т р е л я ю т п о г о р о д а м , п о ш к о л а м , п о д е т с к и м с а д а м , ж и л ы м д о м а м — ч т о ж е э т о т а к о е ? Ч и с т ы й ф а ш и з м , ч у д о в и щ н ы й . И с э т и м н о в о о б р а з о в а н и е м о т м о р о ж е н н ы х ф а ш и с т о в м ы в ы н у ж д е н ы б о р о т ь с я . К с т а т и , н е д у м а й т е , ч т о в с я У к р а и н а п р о т и в Р о с с и и , — э т о г л у п о с т и . Б о л ь ш и н с т в о у к р а и н ц е в з а Р о с с и ю » , — г о в о р и л Л и в а н о в в о д н о м и з и н т е р в ь ю .

Актер считает, у России не было иных вариантов, кроме как ввести войска, поскольку «Украина восстановила бы ядерное оружие». По мнению артиста, нападение на РФ «было вопросом времени».

Уехавших из России артистов Ливанов назвал мусором и мыльными пузырями. Он подчеркнул, что на таких звезд не следует обращать внимания, ведь они стали ничем для всей русской культуры.

Чем занимается Ливанов

В 2024 году сообщалось, что Ливанов продолжает работать. Например, он говорил, что дописывает книгу о создании художественного образа. В кино актера играть не приглашают, поэтому он сам снимает фильмы.