Что происходит со здоровьем Василия Ливанова

Проблемы с сердцем, слухи о раке: что со здоровьем Василия Ливанова?
Последние месяцы в СМИ распространяется информация о проблемах со здоровьем у актера Василия Ливанова, утром 2 февраля появились сведения о его попадании в реанимацию. Что известно о проблемах с сердцем у Ливанова, правда ли, что у него рак, что он говорил об СВО?
Что со здоровьем Ливанова
2 февраля NEWS.ru со ссылкой на SHOT сообщал, что у 89-летнего артиста было обморочное состояние и его перевели в реанимацию. Отмечалось, что врачи пытаются стабилизировать его. Канал писал, что у Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. Артист прикован к постели, но получает все необходимое лечение, пишет канал.
Супруга артиста Елена Ливанова уже опровергла эту информацию.
«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — сказала она.
31 января NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал «112» писал, что у Ливанова выявили инфекционное поражение тканей. Отмечалось, у актера пострадали межпозвоночные диски. В публикации уточняется, что ситуацию осложняют его хронические заболевания.
В декабре 2024-го, по информации Telegram-канала Mash, Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве. Уточнялось, что артист попал в столичную больницу еще 7 декабря.
В октябре на фоне разговоров об ухудшении здоровья Ливанова его супруга призвала уважать врачебную тайну. Так она отреагировала на публикации в СМИ о якобы остановке сердца у актера и переводе его на ИВЛ.
«Василий Борисович комментарии по поводу своего здоровья не хочет пока давать. Когда он захочет, он даст эти комментарии. Откуда это берется, что обсуждается, пишется и так далее? Если он не хочет обсуждать это, то что делать? У него есть на это право? Думаю, что есть. Василий Борисович сам прокомментирует, когда захочет, если захочет», — сказала она NEWS.ru.
Правда ли, что у Ливанова рак
В апреле 2024 года Mash сообщил, что у Ливанова могли обнаружить опухоль и врачи подозревают у него рак.
«Сейчас артист сдает анализы в онкоцентре», — утверждал тогда Mash.
Артист отверг эти предположения, но подтвердил, что обращался к врачам в марте и апреле из-за общей слабости.
«Кто это вам сказал, что у меня нашли онкологию? [Плохой] этот канал, вот и все. У меня все в порядке, слава тебе господи», — заявил Ливанов в комментарии для NEWS.ru.
Что Ливанов говорил об СВО и уехавших артистов
Актер поддержал проведение СВО на Украине. По словам Ливанова, он не мог не поддержать спецоперацию, ведь он русский человек.
«Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. <...> Поэтому происходящее в Донбассе для меня — проявление самого настоящего фашизма, я без труда его узнал. Как они стреляют по городам, по школам, по детским садам, жилым домам — что же это такое? Чистый фашизм, чудовищный. И с этим новообразованием отмороженных фашистов мы вынуждены бороться. Кстати, не думайте, что вся Украина против России, — это глупости. Большинство украинцев за Россию», — говорил Ливанов в одном из интервью.
Актер считает, у России не было иных вариантов, кроме как ввести войска, поскольку «Украина восстановила бы ядерное оружие». По мнению артиста, нападение на РФ «было вопросом времени».
Уехавших из России артистов Ливанов назвал мусором и мыльными пузырями. Он подчеркнул, что на таких звезд не следует обращать внимания, ведь они стали ничем для всей русской культуры.
Чем занимается Ливанов
В 2024 году сообщалось, что Ливанов продолжает работать. Например, он говорил, что дописывает книгу о создании художественного образа. В кино актера играть не приглашают, поэтому он сам снимает фильмы.
«Я пытаюсь освободиться от всяких нагрузок. <...> В кино меня давно не приглашали. Потому что я сам снимаю как режиссер. Мой последний фильм — „Медный всадник России“ (2019 год. — NEWS.ru). Я сам снимаю, пишу сценарии. Вот вам и кино», — отмечал Ливанов.