Мария Куликова высказалась об отмене русской культуры на Западе

Мария Куликова не считает, что Запад отменяет русскую культуру
Мария Куликова вновь появится в роли жены главного героя сериала «Склифосовский» Олега Брагина 3 февраля 2025 года. Актриса призналась, что актеры в этом кинопроекте могут влиять на сценарий, но она не злоупотребляет этим правом.
Все тащат с собой на площадку какие-то идеи, что-то из жизни. Более того, я даже начала в связи со съемками этой истории читать медицинскую литературу. Очень люблю эту тему, - призналась Мария Куликова ТАСС. - И вообще перед медиками преклоняюсь. Но чаще всего тащу на съемочную площадку что-то совсем запредельное, сложное и стремное, то, что меня поражает в документальной медицинской литературе. И все тащат, конечно. Нет ни одного человека в мире, который бы никогда не сталкивался с медицинскими проблемами. Поэтому эта тема и такая популярная. В сериале очень много моментов живых, не за столом написанных сценаристами.
Вскоре Мария Куликова появится в новом сериале «Однажды в Залесье», где ей, как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, досталась роль серьезного персонажа с пистолетом.
Скоро выйдет сериал "Однажды в Залесье", где у меня другая форма, полицейская, - сказала она. - И написали так сценаристы, что я вообще не понимала, когда моя героиня спит, потому что она все время где-то на передовой. Поэтому очень сложно оценивать. Ты работаешь и работаешь. И все равно никто не успевает смотреть свои картины, мне кажется. Большинство артистов только потом, спустя годы, случайно натыкаются и зависают. У меня такое было пару раз: "Ну боже мой, это я, ух-ты, ничего себе, это же какой год…" А так — некогда, к сожалению.
Кроме того, Мария Куликова весьма скептически отнеслась к рассуждениями на тему «отмены русской культуры» на Западе:
Ну, видите, Юру Борисова вообще на "Оскар" выдвинули. Я думаю, что нет, не закрыт. Мне кажется, что это все мифы. Я очень много езжу по миру. Общаюсь с людьми. Буквально 30 декабря 2024 года были в Вене, очень радушно принимали нас австрийцы. И так же радушно итальянцы в Венеции. Я не вижу никакого давления, никакого негатива к русским, не слышу никаких вопросов. За последний год я и во Франции была, и в Испании. Ни одного плохого слова или косого взгляда. В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения. Так же, как и мы. И я хожу по улицам Европы или, допустим, Африки, люди слышат русскую речь и говорят: "О, ты из Москвы, ничего себе, как далеко!" Я уверена, что и творческих союзов очень много. И номинация Борисова на "Оскар" значит, что есть что-то выше политики. Искусство, любовь к творчеству.