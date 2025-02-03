Мария Куликова высказалась об отмене русской культуры на Западе

Мария Куликова вновь появится в роли жены главного героя сериала «Склифосовский» Олега Брагина 3 февраля 2025 года. Актриса призналась, что актеры в этом кинопроекте могут влиять на сценарий, но она не злоупотребляет этим правом.

В с е т а щ а т с с о б о й н а п л о щ а д к у к а к и е - т о и д е и , ч т о - т о и з ж и з н и . Б о л е е т о г о , я д а ж е н а ч а л а в с в я з и с о с ъ е м к а м и э т о й и с т о р и и ч и т а т ь м е д и ц и н с к у ю л и т е р а т у р у . О ч е н ь л ю б л ю э т у т е м у , - п р и з н а л а с ь М а р и я К у л и к о в а Т А С С . - И в о о б щ е п е р е д м е д и к а м и п р е к л о н я ю с ь . Н о ч а щ е в с е г о т а щ у н а с ъ е м о ч н у ю п л о щ а д к у ч т о - т о с о в с е м з а п р е д е л ь н о е , с л о ж н о е и с т р е м н о е , т о , ч т о м е н я п о р а ж а е т в д о к у м е н т а л ь н о й м е д и ц и н с к о й л и т е р а т у р е . И в с е т а щ а т , к о н е ч н о . Н е т н и о д н о г о ч е л о в е к а в м и р е , к о т о р ы й б ы н и к о г д а н е с т а л к и в а л с я с м е д и ц и н с к и м и п р о б л е м а м и . П о э т о м у э т а т е м а и т а к а я п о п у л я р н а я . В с е р и а л е о ч е н ь м н о г о м о м е н т о в ж и в ы х , н е з а с т о л о м н а п и с а н н ы х с ц е н а р и с т а м и .

Вскоре Мария Куликова появится в новом сериале «Однажды в Залесье», где ей, как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, досталась роль серьезного персонажа с пистолетом.

С к о р о в ы й д е т с е р и а л " О д н а ж д ы в З а л е с ь е " , г д е у м е н я д р у г а я ф о р м а , п о л и ц е й с к а я , - с к а з а л а о н а . - И н а п и с а л и т а к с ц е н а р и с т ы , ч т о я в о о б щ е н е п о н и м а л а , к о г д а м о я г е р о и н я с п и т , п о т о м у ч т о о н а в с е в р е м я г д е - т о н а п е р е д о в о й . П о э т о м у о ч е н ь с л о ж н о о ц е н и в а т ь . Т ы р а б о т а е ш ь и р а б о т а е ш ь . И в с е р а в н о н и к т о н е у с п е в а е т с м о т р е т ь с в о и к а р т и н ы , м н е к а ж е т с я . Б о л ь ш и н с т в о а р т и с т о в т о л ь к о п о т о м , с п у с т я г о д ы , с л у ч а й н о н а т ы к а ю т с я и з а в и с а ю т . У м е н я т а к о е б ы л о п а р у р а з : " Н у б о ж е м о й , э т о я , у х - т ы , н и ч е г о с е б е , э т о ж е к а к о й г о д … " А т а к — н е к о г д а , к с о ж а л е н и ю .

Кроме того, Мария Куликова весьма скептически отнеслась к рассуждениями на тему «отмены русской культуры» на Западе: