Ксения Собчак назвала главную фишку Юры Борисова

Известная журналистка Ксения Собчак посетила предпоказ фильма «Пророк» про Александра Пушкина. Главную роль в ленте исполнил Юра Борисов. Собчак рассказала, какая, по её мнению, главная фишка актёра.

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По словам журналистки, перед показом ленты все актёры много говорили, но только не Юра. Его речь была очень короткой, в ней было «ноль самолюбования» и максимум скромности.

« М н е к а ж е т с я , о д и н и з с е к р е т о в Ю р ы Б о р и с о в а — в о т э т а о т ч а я н н а я , и с к р е н н я я с к р о м н о с т ь . В с е д о л г о - д о л г о г о в о р и л и , а п о т о м в ы ш е л о н и п р о с т о с к а з а л : " П р и я т н о г о п р о с м о т р а " . Н о л ь с а м о л ю б о в а н и я . И л ю д и э т о ч у в с т в у ю т » .

Борисов — номинант на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за фильм Шона Бэйкера «Анора».