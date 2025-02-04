Ксения Собчак назвала главную фишку Юры Борисова

Известная журналистка Ксения Собчак посетила предпоказ фильма «Пророк» про Александра Пушкина. Главную роль в ленте исполнил Юра Борисов. Собчак рассказала, какая, по её мнению, главная фишка актёра.

Ксения Собчак назвала главную фишку Юры Борисова
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По словам журналистки, перед показом ленты все актёры много говорили, но только не Юра. Его речь была очень короткой, в ней было «ноль самолюбования» и максимум скромности.

«Мне кажется, один из секретов Юры Борисова вот эта отчаянная, искренняя скромность. Все долго-долго говорили, а потом вышел он и просто сказал: "Приятного просмотра". Ноль самолюбования. И люди это чувствуют».

Борисов — номинант на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за фильм Шона Бэйкера «Анора».

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