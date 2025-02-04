Юра Борисов рассказал о работе в фильме «Пророк»

Актер Юра Борисов рассказал, что в фильме "Пророк. История Александра Пушкина" он попытался показать свое впечатление об истории и жизни поэта и хотел бы, чтобы зритель попытался представить его душу. Об этом он сказал ТАСС на премьере фильма.

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« М н е б ы х о т е л о с ь , ч т о б ы э т о н е б ы л о ч е м - т о ф о р м а л ь н ы м , ч т о б ы л ю д и м о г л и п о с м о т р е т ь ф и л ь м и у в и д е т ь ч е л о в е к а [ П у ш к и н а ] , к о т о р ы й э т о г о д о с т о и н . У в и д е т ь в н е м ч е л о в е к а , п о п ы т а т ь с я п р е д с т а в и т ь е г о д у ш у » , — о б ъ я с н и л Б о р и с о в .

По словам собеседника агентства, хоть он достоверно и не знает, какой именно была душа поэта, но в кадре он попытался показать свое впечатление от истории Пушкина и его жизни.

« Э т о в с е г д а т а к о й о с о б е н н ы й , с п е ц и а л ь н ы й м о м е н т , к о г д а т ы о ч е н ь д о л г о ч т о - т о д е л а е ш ь , а п о т о м с о с в о и м и д р у з ь я м и , б л и з к и м и л ю д ь м и с а д и ш ь с я , и в ы в с е с м о т р и т е , а ч т о у т е б я в и т о г е п о л у ч и л о с ь » , — р а с с к а з а л Б о р и с о в о с в о и х о ж и д а н и я х о т п р е м ь е р ы .

О фильме

"Пророк…" - это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто", отмечают создатели. Это проект производства кинокомпании "Централ партнершип", компании "Кинослово", Студии "Тритэ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.

В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).

Фильм выйдет в широкий прокат в России с 14 февраля.