Юра Борисов рассказал о работе в фильме «Пророк»

Юра Борисов: хотелось бы, чтобы зритель увидел в Пушкине человека
Актер Юра Борисов рассказал, что в фильме "Пророк. История Александра Пушкина" он попытался показать свое впечатление об истории и жизни поэта и хотел бы, чтобы зритель попытался представить его душу. Об этом он сказал ТАСС на премьере фильма.
«Мне бы хотелось, чтобы это не было чем-то формальным, чтобы люди могли посмотреть фильм и увидеть человека [Пушкина], который этого достоин. Увидеть в нем человека, попытаться представить его душу», — объяснил Борисов.
По словам собеседника агентства, хоть он достоверно и не знает, какой именно была душа поэта, но в кадре он попытался показать свое впечатление от истории Пушкина и его жизни.
«Это всегда такой особенный, специальный момент, когда ты очень долго что-то делаешь, а потом со своими друзьями, близкими людьми садишься, и вы все смотрите, а что у тебя в итоге получилось», — рассказал Борисов о своих ожиданиях от премьеры.
О фильме
"Пророк…" - это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто", отмечают создатели. Это проект производства кинокомпании "Централ партнершип", компании "Кинослово", Студии "Тритэ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.
В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).
Фильм выйдет в широкий прокат в России с 14 февраля.