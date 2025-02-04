Звезда «Полночи с дьяволом» Давид Дастмалчян мечтает когда-нибудь сыграть Джокера

Звезда «Человека-муравья», фильма «Полночь с дьяволом» и других лент Давид Дастмалчян в недавнем интервью рассказал о своей самой главной мечте, связанной с кино. Актёр мечтает сыграть Джокера.

Давид Дастмалчян рассказал о своей актерской мечте
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Сам Давид уже сыграл в киновселенной DC в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который поставил Джеймс Ганн.

«Я знаю, что мы здесь просто шутим, но мне бы это понравилось. Я думаю, что некоторые люди говорят: "Гамлет это дело всей моей жизни" или "Вилли Ломан это дело всей моей жизни". Надеть грим преступного клоуна в какой-то момент моей жизни это одна из самых больших карьерных мечтаний».

По словам Дастмалчяна, образ Джокера среди всех существующих кажется ему одним из самых интересных и в то же время сложных.

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Давид Дастмалчян
Джеймс Ганн