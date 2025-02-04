Давид Дастмалчян рассказал о своей актерской мечте

Звезда «Человека-муравья», фильма «Полночь с дьяволом» и других лент Давид Дастмалчян в недавнем интервью рассказал о своей самой главной мечте, связанной с кино. Актёр мечтает сыграть Джокера.

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Сам Давид уже сыграл в киновселенной DC в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который поставил Джеймс Ганн.

« Я з н а ю , ч т о м ы з д е с ь п р о с т о ш у т и м , н о м н е б ы э т о п о н р а в и л о с ь . Я д у м а ю , ч т о н е к о т о р ы е л ю д и г о в о р я т : " Г а м л е т — э т о д е л о в с е й м о е й ж и з н и " и л и " В и л л и Л о м а н — э т о д е л о в с е й м о е й ж и з н и " . Н а д е т ь г р и м п р е с т у п н о г о к л о у н а в к а к о й - т о м о м е н т м о е й ж и з н и — э т о о д н а и з с а м ы х б о л ь ш и х к а р ь е р н ы х м е ч т а н и й » .

По словам Дастмалчяна, образ Джокера среди всех существующих кажется ему одним из самых интересных и в то же время сложных.