Ушел из жизни российский актер и танцор Петр Чеботарев

Ушел из жизни Петр Чеботарев, российский актер, легенда бальных танцев.

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Чеботарев родился 23 сентября 1953 года в Вольске. Вместе со своей будущей женой и партнершей Аллой Вальковой окончил Московский государственный историко-архивный институт. Их дуэт образовался в 1975-м. В профессионалы перешли в 1982 году.

Чеботаревы стали лауреатами III Всесоюзного конкурса исполнителей бальных танцев, лауреатами Всесоюзного фестиваля народного творчества СССР. Были финалистами и победителями международных конкурсов в Чехословакии, Польше, Венгрии, Австрии, Финляндии и других странах.

За участие в культурной программе Олимпиады-80 артисты были награждены специальной Почетной грамотой Министерства культуры СССР.

В 1990-м Петр закончил свою танцевальную карьеру и далее руководил объединением "Ритм".

Как актер Чеботарев дебютировал в 1983-м в шпионском триллере "Тайна виллы "Грета" - с Юрием Соломиным, Александром Збруевым, Олегом Анофриевым и Семеном Фарадой. После - драма "На исходе ночи", копродукция СССР и ГДР, с Банионисом и Смоктуновским.

Прощание с Петром Владимировичем Чеботаревым прошло в Храме Петра и Павла в Лефортово, похоронен артист на Перепеченском кладбище, сообщил портал Inglaze.

Алла Чеботарева ушла из жизни в 2007 году после тяжелой болезни. На тот момент супруги уже расстались.