Откровения дочери и личная жизнь: куда пропала Маргарита Терехова

Маргарита Терехова уже много лет страдает от неизлечимой болезни. Из-за своего тяжелого недуга звезда фильмов «Собака на сене», «Три мушкетера», «Благочестивая Марта» и «Зеркало» не может ходить и прикована к постели. Что дочь артистки рассказала о состоянии матери, какие последние новости выходили о ней?

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Что дочь Тереховой сказала о состоянии актрисы

Все заботы о маме легли на хрупкие плечи дочери — Анны Тереховой. Актриса страдает от болезни Альцгеймера.

« К о р м и м и з л о ж е ч к и . У м а м ы з у б о к н е т , т а к ч т о п е р е т е р т о е в с е . У з н а е т л и о н а м е н я ? Я н е з н а ю » , — д е л и л а с ь д о ч ь 8 2 - л е т н е й н а р о д н о й а р т и с т к и Р о с с и и .

В недавнем интервью для программы «Однажды…» на НТВ Анна рассказала, что знаменитость не может говорить. Анна не скрывает, что измучена. Но считает своим долгом обеспечить маме достойный уход.

« М а м а и с е й ч а с с о в е р ш е н н о н е о б ы к н о в е н н а я . . . Ч и т а л а м а м е к н и г у и в и д е л а , ч т о о н а н а ч е м - т о о с т а н а в л и в а е т с я , л и с т а е т с т р а н и ч к и , н о н и ч е г о , к с о ж а л е н и ю , с к а з а т ь н е м о ж е т … Г л а в н о е — н е о т ч а и в а т ь с я , н е у н ы в а т ь . Х о т я у м е н я в с е э т о б ы л о . И с е й ч а с э т о у м е н я е с т ь , н о н а д о ж и т ь , п о к а ч е л о в е к р я д о м с т о б о й . П о к а т ы м о ж е ш ь э т о в ы н о с и т ь , т ы д о л ж е н э т о д е л а т ь » — в з д ы х а е т а к т р и с а .

В мае 2024-го ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Моссовета сообщил о госпитализации актрисы.

Ранее о том же писал Telegram-канал Baza. По данным канала, Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. По данным источника, актриса почувствовала себя плохо накануне.

« В ч е р а 8 1 - л е т н я я М а р г а р и т а Б о р и с о в н а п о ч у в с т в о в а л а с е б я п л о х о . В с о п р о в о ж д е н и и с е с т р ы а к т р и с у д о с т а в и л и в Б о т к и н с к у ю б о л ь н и ц у , г д е в р а ч и д и а г н о с т и р о в а л и у Т е р е х о в о й ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о е к р о в о т е ч е н и е » , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л .

Последний раз Терехова снималась в кино в 2014 году. Тогда вышел проект «Поездка к матери» с ее участием.

На публике артистка последний раз появлялась в 2012 году. Вместе с дочерью Анной она приехала на 10-й Московский кинофестиваль отечественного кино «Московская премьера». Последние публичные интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и в 2011 году — программе «И снова здравствуйте».

Чем известна Терехова

Терехова — советская и российская актриса, режиссер театра и кино. Народная артистка России (1996 год), лауреат театральной премии имени Константина Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970-х годов.

Ведущая актриса Государственного академического театра имени Моссовета с 1964 по 2005 год. Терехова исполнила множество ролей в фильмах, среди которых «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Благочестивая Марта» (1980) и другие. Сдержанный лиризм, богатство нюансов отличают исполнение Тереховой ее лучших ролей (Матери и Натальи) в «Зеркале» (1974) Андрея Тарковского.

Как сложилась личная жизнь Тереховой

Первым супругом Маргариты Тереховой был заслуженный артист России Вячеслав Бутенко. Они прожили вместе с 1964 по 1967 год. После развода, на съемках ленты «Бегущая по волнам», она познакомилась с болгарским актером Савой Хашимовым. Ради нее он ушел от жены и переехал в Москву.

В 1967 году пара узаконила отношения, а в 1970 году Терехова родила дочь Анну. Однако через несколько лет брак распался.

В 1981 году Терехова родила сына Александра. Она долгое время не рассказывала, кто его отец. Когда наследник вырос, то выяснилось, что его папой является таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым актриса познакомилась во время съемок фильма «Кто поедет в Трускавец?». Терехова долгое время молчала об этом романе, поскольку мужчина был женат.

Третьим мужем артистки стал режиссер Георгий Гаврилов, который был на 16 лет моложе ее. Они поженились, когда Терехова уже была беременна Александром, поэтому многие думали, что именно он является отцом ее сына. Спустя время пара рассталась.