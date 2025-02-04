Умер актер из «Мстителей» Брайан Мерфи

Ушел из жизни Брайан Мерфи, английский комик, актер кино, сериалов и мыльных опер, певец. В его послужном списке - сто пунктов.

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Как актер Мерфи дебютировал в 1960-м. Последняя экранная работа - в 2021-м. В портфолио артиста - "Плебеи", "Меж двух жен", "Мужик в печали", "Виртуозы", линейка "Спиртной круиз", "Дьяволы", сериал 1960-х "Мстители", "Одной ногой в могиле".

О кончине 92-летнего шоумена сообщает ВВС (ресурс заблокирован в РФ).

Брайан Тревор Джон Мерфи родился на острове в проливе Ла-Манш. Служил в ВВС. Далее играл в театре, параллельно работая на ТВ. Жена - актриса Линда Риган.