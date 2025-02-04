Умерла звезда «Игры в кальмара» и «Поезда в Пусан»

4 февраля стало известно о смерти актрисы Ли Джу-щиль. Об этом сообщило корейское издание 1230Culture со ссылкой на семью артистки. Ей был 81 год, прошлой осенью женщине диагностировали рак желудка.

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Ли Джу-щиль — известная корейская актриса, наиболее известная по местным фильмам и сериалам. За свою карьеру женщина исполнила около 70 ролей в кино, среди которых знаменитые «Поезд в Пусан», «Счастье», «Проклятая недвижимость» и «Приходите в ресторан ведьмы».

Последней ролью актрисы стало воплощение матери детектива Хвана Чун Хо в сериале «Игра в кальмара». Вполне возможно, артистка также появится и финальном сезоне проекта, релиз которого состоится летом 2025 года — продолжение снимали параллельно.