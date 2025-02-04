Netflix убрал трансгендерную актрису с постера фильма

Стриминговый сервис Netflix убрал актрису Софию Карлу Гаскон из промокампании фильма «Эмилия Перес», в котором она сыграла главную роль. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Сообщается, что первая трансгендерная (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) актриса, получившая номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», больше не является частью рекламной кампании студии Netflix, владеющей правами на фильм «Эмилия Перес». В сети заметили, что лицо артистки исчезло с постера картины, а ее достижения не упоминаются в ролике, созданном для продвижения киноленты.

Вместо Гаскон руководство Netflix сосредоточено на успехах других номинантов. Так, в промо-материалах студия делает акцент на номинации актрисы Зои Салданы в категории «Лучшая женская роль второго плана», а также отмечает композицию «El Mal», заявленную в категории «Лучшая песня».

Испанку Карлу Гаскон обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих из-за серии ее публикаций в соцсети X (бывший Twitter). Актриса принесла извинения за старые посты, однако столкнулась с требованиями лишить ее номинации на престижную кинопремию за неподобающие высказывания.

Ранее сообщалось, что Гаскон назвала коллегу по фильму «Эмилия Перес» Селену Гомес богатой крысой.