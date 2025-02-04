Камбербэтч назвал роль, за которую ему пришлось извиняться

Британский актер Бенедикт Камбербэтч пожалел о роли небинарного персонажа в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец 2» (2016). Об этом он рассказал в беседе с Variety.

В комедии Камбербэтч сыграл Олла — эксцентричную небинарную фотомодель.

« О б э т о м с л о ж н о г о в о р и т ь . М н е п р и ш л о с ь д о в о л ь н о ч а с т о и з в и н я т ь с я з а э т у р о л ь » , — п р и з н а л с я о н .

По словам 48-летнего артиста, персонаж вызвал негативную реакцию со стороны ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которое Камбербэтч хотел показать на экране и которому не понравились «карикатурные» шутки о поле героя.

« Я р а с с т р о и л л ю д е й . В е р о я т н о , и з у в а ж е н и я к э т о й р е а к ц и и я б о л ь ш е н е б у д у т а к д е л а т ь » , — с к а з а л о н .

До этого Бен Стиллер признавался, что провал «Образцового самца 2» был для него неприятным опытом и настоящим ударом.

Накануне стало известно, сколько заработал Бенедикт Камбербэтч на фотографиях с поклонниками.