В Сингапуре нашли обезьяну похожую на Росомаху из фильма «Люди Икс»

В Сингапуре посетительница зоопарка Мандай нашла обезьяну — копию Хью Джекмана в роли супергероя Росомахи в фильмах серии «Люди Икс». Видеороликом, снятым 53-летней Ровеной Чоу, поделилось сообщество зоопарка в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Внимание посетительницы привлек восточнояванский лангур с бакенбардами и внимательным выражением лица. Подписчики зоопарка сошлись в мнении, что он похож на известного актера.

Автор видео предположила, что обезьяну спугнули более крупные приматы, и поэтому она оказалась неподалеку от туристической тропы.

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Восточнояванские лангуры не водятся в Сингапуре, но хорошо чувствуют себя в местном зоопарке.

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