Эстебан Окон снялся в фильме от Netflix

Пилот Haas Эстебан Окон дебютировал в кино, сыграв в новом фильме от Netflix.

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Пока мир Формулы 1 с ждёт выхода масштабного голливудского проекта с Брэдом Питтом, спродюсированного Льюисом Хэмилтоном, один из пилотов чемпионата мира появится на экранах раньше – уже 12 февраля.

Окон сыграет роль в новой французской комедии Netflix «Lune de miel avec ma mère» («Медовый месяц с моей матерью»). По сюжету главный герой, Лукас, оказывается в сложной ситуации: его невеста бросает его за несколько дней до свадьбы, но поездку в медовый месяц отменить уже невозможно. В итоге он решает отправиться в путешествие вместе со своей матерью.

По сюжету персонаж Окона – человек, который уводит невесту Лукаса, став причиной отмены свадьбы. В одном из кадров можно увидеть пилота Haas, который забирает девушку на красной спортивной машине.