Кинокритик рассказал, за что Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Номинация российского актера Юры Борисова на «Оскар» обусловлена не только его ролью в фильме «Анора», но и совокупностью его ярких международных работ, заявил «Страстям» кинокритик Сергей Сычев. По его словам, это связано, в частности, с успехом фильма «Купе номер 6».

© кадр из фильма «Анора»

М н е к а ж е т с я , ч т о Б о р и с о в в с е - т а к и п о л у ч и л н о м и н а ц и ю в о м н о г о м к а к - т о п о с о в о к у п н о с т и , п о т о м у ч т о у н е г о з а н е с к о л ь к о л е т в ы ш л о н е с к о л ь к о я р к и х и м е н н о м е ж д у н а р о д н ы х р а б о т . П р е ж д е в с е г о , к о н е ч н о , э т о « К у п е н о м е р 6 » , к о т о р о е с т а л о б о л ь ш и м х и т о м . Е г о к а к - т о з а п о м н и л и , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Кинокритик отметил, что Борисов хорошо играет в «Аноре», однако не демонстрирует ничего принципиально нового. Иностранные эксперты могли отметить его работу в других международных лентах, где он транслирует определенное амплуа и делает это очень талантливо. Несмотря на то что в «Аноре» актер не показал того, чего не делал бы раньше, это действительно качественная работа, заслуживающая высоких наград.

Ранее Борисов заявил, что устал от ажиотажа после того, как его номинировали на «Оскар» за лучшую роль второго плана. Артист признался, что не думает о результатах премии и просто хочет отдохнуть.