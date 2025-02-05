Скончалась актриса Ольга Джеймс

Скончалась Ольга Джеймс, американская актриса кино, ТВ и Бродвея, артистка озвучания. Ее самые известные экранные работы - "Кармен Джонс" с Гарри Белафонте, музыкальная мелодрама, взявшая премию "Золотой глобус", и "Шоу Билла Косби".

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Джеймс отошла в Лос-Анджелесе незадолго до своего 96-летия, передает IMDb. Причиной смерти пожилой артистки стали осложнения после неудачного падения.

Ольга Джеймс родилась в 1929 году в Вашингтоне в семье саксофониста и танцовщицы. Переехав в Нью-Йорк, изучала в частной консерватории оперу, при этом больше душа артистки лежала к романсам и французскому шансону.

Профессиональную карьеру начала в 1952-м. На ТВ - с 1955-го. Годом позже дебютировала на Бродвее.

Была замужем за музыкантами Джулианом "Кэннонболлом" Эддерли, звездой хард-бопа 1950-1960 гг., и Леном Чендерлом, известным своими песнями протеста.