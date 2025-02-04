Переезд в США, операция, слова о России: как живет актер Андрей Свиридов

Актер Андрей Свиридов обрел известность благодаря роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?

© кадр из сериала «СашаТаня»

Что известно о карьере Свиридова в России и США

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в белорусском городе Могилеве. Он с ранних лет занимается баскетболом, является двукратным чемпионом СССР среди молодежи и чемпионом Европы среди молодежи.

В 1994 году Свиридов переехал в США, поступил в Университет Джорджа Вашингтона, выступал за местную команду, а также прошел обучение в актерской школе «Беверли Хиллз Плейхаус» в Лос-Анджелесе. В 25 лет из-за полученных травм завершил спортивную карьеру, после этого полтора года работал на студии Disney охранником.

Сниматься в кино Свиридов начал с эпизодических ролей в американских фильмах. В Россию он вернулся после знакомства с актером Андреем Краско, который предложил ему роль в ленте «Неваляшка» и пообещал помочь с жильем в Москве и дальнейшей работой.

На настоящий момент в фильмографии актера около 90 работ, включая картины «Не родись красивой», «Солдаты», «Универ», «СашаТаня», «Обитаемый остров», «Учитель в законе», «Закрытая школа», «Что творят мужчины», «Полярный», «Триггер» и другие.

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, однако брак распался после того, как он завершил спортивную карьеру.

В 2014 году актер женился во второй раз. Его супругой стала Аполлинария Бейлик. Она участвовала в массовке во время съемок сериала «Универ», где и познакомилась со Свиридовым. Спустя пять лет брак распался.

Как Свиридов относится к спецоперации

Андрей Свиридов публично не комментировал свое отношение к спецоперации, однако он является участником волонтерской команды Василия Лукина, которая помогает жителям Донбасса и участникам СВО. В январе 2024 года актер посетил Мариуполь, передав помощь для местных жителей и военнослужащих.

Свиридов называет Россию великой страной и считает ее своим домом.

« Д а в а й т е н е з а б ы в а т ь о т о м , ч т о м ы ж и в е м в с а м о й в е л и к о й с т р а н е . Я п о к а т а л с я п о м и р у , и я с ч а с т л и в б ы т ь д о м а » , — с к а з а л о н « Г а з е т е . R u » .

Что Свиридов говорил о митингах

Андрей Свиридов, комментируя митинги в Белоруссии, проходящие в 2020 году, рассказывал, что «его родственники молчат».

« А м о е м н е н и е я в а м н е с к а ж у . Н о я н е в е р ю в т о , ч т о п о к а з ы в а ю т п о т е л е в и з о р у . Н о н а р о д в с т а л — з н а ч и т , ч т о - т о н е н р а в и т с я . Н о я в с е р а в н о н е в е р ю . Я п ы т а ю с ь м ы с л и т ь л о г и ч е с к и . К а к т а к , е с л и д о в ы б о р о в в с е б ы л о с п о к о й н о ? А н а с л е д у ю щ и й д е н ь э т о в с е т а к о р г а н и з о в а н о , в с е т а к п р а в и л ь н о , и о т к у д а - т о п о я в л я ю т с я л ю д и , к о т о р ы е т а к п р а в и л ь н о п р о в о ц и р у ю т О М О Н . Э т о — к у к о л ь н ы й т е а т р » , — с к а з а л о н в Y o u T u b e - ш о у « P R O ж и з н ь » .

Также Свиридов отмечал, что, по его мнению, «кукловодам нужна не Белоруссия, а Россия».

Чем сейчас занимается Свиридов

Андрей Свиридов в 49 лет продолжает творческую деятельность. В январе с ним состоялась премьера фильма «Постучись в мою Тверь». На настоящий момент актер снимается в лентах «Герои анекдотов», «(Не) искусственный интеллект» и «Сокровища гномов», выход которых запланирован на 2025 год.

В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Свиридову провели экстренную операцию в Москве из-за инфицирования на фоне другого хирургического вмешательства.