Переезд в США, операция, слова о России: как живет актер Андрей Свиридов
Актер Андрей Свиридов обрел известность благодаря роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?
Что известно о карьере Свиридова в России и США
Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в белорусском городе Могилеве. Он с ранних лет занимается баскетболом, является двукратным чемпионом СССР среди молодежи и чемпионом Европы среди молодежи.
В 1994 году Свиридов переехал в США, поступил в Университет Джорджа Вашингтона, выступал за местную команду, а также прошел обучение в актерской школе «Беверли Хиллз Плейхаус» в Лос-Анджелесе. В 25 лет из-за полученных травм завершил спортивную карьеру, после этого полтора года работал на студии Disney охранником.
Сниматься в кино Свиридов начал с эпизодических ролей в американских фильмах. В Россию он вернулся после знакомства с актером Андреем Краско, который предложил ему роль в ленте «Неваляшка» и пообещал помочь с жильем в Москве и дальнейшей работой.
На настоящий момент в фильмографии актера около 90 работ, включая картины «Не родись красивой», «Солдаты», «Универ», «СашаТаня», «Обитаемый остров», «Учитель в законе», «Закрытая школа», «Что творят мужчины», «Полярный», «Триггер» и другие.
Что известно о личной жизни Свиридова
Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, однако брак распался после того, как он завершил спортивную карьеру.
В 2014 году актер женился во второй раз. Его супругой стала Аполлинария Бейлик. Она участвовала в массовке во время съемок сериала «Универ», где и познакомилась со Свиридовым. Спустя пять лет брак распался.
Как Свиридов относится к спецоперации
Андрей Свиридов публично не комментировал свое отношение к спецоперации, однако он является участником волонтерской команды Василия Лукина, которая помогает жителям Донбасса и участникам СВО. В январе 2024 года актер посетил Мариуполь, передав помощь для местных жителей и военнослужащих.
Свиридов называет Россию великой страной и считает ее своим домом.
«Давайте не забывать о том, что мы живем в самой великой стране. Я покатался по миру, и я счастлив быть дома», — сказал он «Газете.Ru».
Что Свиридов говорил о митингах
Андрей Свиридов, комментируя митинги в Белоруссии, проходящие в 2020 году, рассказывал, что «его родственники молчат».
«А мое мнение я вам не скажу. Но я не верю в то, что показывают по телевизору. Но народ встал — значит, что-то не нравится. Но я все равно не верю. Я пытаюсь мыслить логически. Как так, если до выборов все было спокойно? А на следующий день это все так организовано, все так правильно, и откуда-то появляются люди, которые так правильно провоцируют ОМОН. Это — кукольный театр», — сказал он в YouTube-шоу «PROжизнь».
Также Свиридов отмечал, что, по его мнению, «кукловодам нужна не Белоруссия, а Россия».
Чем сейчас занимается Свиридов
Андрей Свиридов в 49 лет продолжает творческую деятельность. В январе с ним состоялась премьера фильма «Постучись в мою Тверь». На настоящий момент актер снимается в лентах «Герои анекдотов», «(Не) искусственный интеллект» и «Сокровища гномов», выход которых запланирован на 2025 год.
В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Свиридову провели экстренную операцию в Москве из-за инфицирования на фоне другого хирургического вмешательства.
«Актер когда-то перенес операцию на животе, и нитка, которая осталась после снятия швов, занесла заразу. Спустя время начала гноиться в кожном покрове. Как только герой ситкомов почувствовал боль, то сразу обратился к врачам», — уточнил Mash.