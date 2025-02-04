Актер Артем Быстров провел параллели между фильмами «Дурак» и «Брат»

В основе фильмов «Дурак» Юрия Быкова и «Брат» Алексея Балабанова лежит «тяга к справедливости». Об этом в новом выпуске проекта «Телега Online» рассказал актер театра и кино Артем Быстров.

В беседе с ведущими Арсеном Тасалиевым и Михаилом Коневым он затронул темы арт-хаусного кино и 90-х в кинокартинах, а также рассказал о том, как создавался фильм «Дурак».

« Н а ш ф и л ь м п р о ч е л о в е к а , к о т о р ы й с п о с о б е н п о й т и д о к о н ц а . Н а т а к и х д у р а к а х в с е и д е р ж и т с я . О н в р о д е д у р а к . А с д р у г о й с т о р о н ы п о с м о т р е т ь , т а к о н к а к б ы и г е р о й п о л у ч а е т с я . Э т о а р х е т и п н а ш , р о с с и й с к и й , к о т о р ы й л е ж и т н а п е ч и , а п о т о м п о л ц а р с т в а п о л у ч а е т з а т о , ч т о с п а с а е т в с е х , п о к а н и к т о н е м о ж е т н и ч е г о с д е л а т ь . А о н м о ж е т . П о ч е м у ? П о т о м у ч т о о н д у р а к , п о т о м у ч т о у н е г о л о г и к а д р у г а я » , — с к а з а л о н .

Также в ходе беседы актер провел параллели между фильмами «Дурак» и «Брат». По его словам, в обеих картинах поднимаются темы национального героя.

« Г е р о й Б о д р о в а т о ж е п о л у ч а е т с я д у р а к п о - с в о е м у : э т о д л я н е г о п р а в и л ь н о , э т о н е п р а в и л ь н о . Е с л и о т с т р а н и т ь с я о т т о г о , ч т о э т о к у л ь т о в о е к и н о , г е р о й Б о д р о в а к т о ? О н у б и й ц а , а с т а л н а ц и о н а л ь н ы м г е р о е м . Т у т п а р а д о к с з а л о ж е н , в о з ь м и д р у г о г о ч е л о в е к а , к о т о р ы й б у д е т у б и в а т ь , и о н н е б у д е т в ы з ы в а т ь к а к о й - т о с и м п а т и и . Ч т о у г е р о я ф и л ь м а « Д у р а к » , ч т о у г е р о я Б о д р о в а в о с н о в е л е ж и т с л о в о « с п р а в е д л и в о с т ь » , — с к а з а л Б ы с т р о в .

При этом он отметил, что для европейцев на Международном кинофестивале в Локарно фильм «Дурак» стал откровением и неприкрытой правдой.

« К о г д а м ы п р и л е т е л и с Ю р о й Б ы к о в ы м в Ш в е й ц а р и ю н а к и н о ф е с т и в а л ь и у в и д е л и ж и з н ь л ю д е й г о р о д к а Л о к а р н о , г д е в с е п р о х о д и л о , к а к ж и т е л и б ы л и а б с о л ю т н о с п о к о й н ы , д о б р ы е с о т к р ы т ы м и у л ы б к а м и , я г о в о р ю : « Ю р , т ы п о с м о т р и в о о б щ е . К а к о й и м « Д у р а к » ? С д а л и с ь и м н а ш и в о о б щ е п р о б л е м ы ? » Н о о к а з а л о с ь п о - д р у г о м у » , — с к а з а л Б ы с т р о в .

По его словам, люди из Локарно подключились на все 3 000% и смотрели, и очень долго не отпускали съемочную группу на «вопросах-ответах».