Ссора с Машковым, слухи о критике СВО, дочь: как живет актер Павел Табаков
Актер Павел Табаков продолжает творческую династию своей семьи. Какие известны подробности его карьеры и личной жизни, что он говорил о спецоперации?
Чем известен Табаков
Павел Табаков родился 1 августа 1995 года в семье народного артиста СССР Олега Табакова и народной артистки РФ Марины Зудиной. Отучившись девять классов, он поступил в театральную школу Олега Табакова, по окончании которой был одновременно принят в труппы МХТ имени А. П. Чехова и Московского театра Олега Табакова.
Актер дебютировал на сцене в 2008 году в 12-летнем возрасте в спектакле «Лунное чудовище». В кино начал сниматься в 2014 году.
На настоящий момент в его фильмографии более 40 работ, в том числе ленты «Екатерина. Взлет», «Тобол», «Беспринципные», «Доктор Лиза», «Полет», «Ампир V», «Молодой человек», «Суперпозиция» и другие.
Что известно о личной жизни Табакова
Павел Табаков в 2017 году состоял в отношениях с актрисой Софьей Синицыной, с которой познакомился на съемках драмы «Как я стал...». В 2020 году у пары родилась дочь Мия, однако к этому моменту возлюбленные уже расстались. Несмотря на это, артист участвует в жизни наследницы.
«Это был достаточно короткий роман, где-то полгода, потом мы расстались. А спустя несколько лет мы с Пашей встретились снова, и я узнала о том, что жду ребенка. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка… Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители», — рассказала Синицына WomanHit.
На настоящий момент актер не раскрывает подробности личной жизни. Последние годы ему приписывают роман с пиар-директором Ксенией Ермоленко, однако официально они не комментировали свои отношения. При этом пара часто появляется вместе на мероприятиях и публикует совместные снимки в соцсетях.
Как Табаков отреагировал на СВО
Павел Табаков, по данным портала Spletnik, 24 февраля 2022 года выступил против проведения спецоперации, опубликовав в социальных сетях антивоенный лозунг.
На настоящий момент соответствующая публикация в его личном аккаунте отсутствует.
Что известно о конфликте Табакова и Машкова
Павел Табаков в 2018 году уволился по собственному желанию из Московского театра Олега Табакова после того, как художественным руководителем учреждения был назначен народный артист РФ Владимир Машков.
По данным СМИ, между режиссером и актером произошел конфликт из-за того, что Табакова заставили выбирать между театром и кино. Марина Зудина в программе «Судьба человека» подтвердила информацию о произошедшем недопонимании между ее сыном и Машковым, но не уточнила подробности ситуации.
«Павел в какой-то момент написал заявление. Тогда все было так обостренно. Владимир Львович с ним не поговорил. Ну, конечно, Олегу Павловичу было бы обидно. Он так радовался, когда Павел делал первые шаги на сцене. Но ничего. Это тоже какой-то урок, какой-то этап», — сказала она.
Чем сейчас занимается Табаков
Павел Табаков на настоящий момент продолжает служить в театре МХТ им. Чехова и снимается в кино. В январе с ним вышли сериалы «Купцы и дети» и «По барам».
Также в 2025 году с актером ожидаются премьеры лент «Момент истины», «Последний», «По любви», «Сын мой», «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Блеф» и других.