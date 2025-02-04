Как живет актер Павел Табаков

Актер Павел Табаков продолжает творческую династию своей семьи. Какие известны подробности его карьеры и личной жизни, что он говорил о спецоперации?

Чем известен Табаков

Павел Табаков родился 1 августа 1995 года в семье народного артиста СССР Олега Табакова и народной артистки РФ Марины Зудиной. Отучившись девять классов, он поступил в театральную школу Олега Табакова, по окончании которой был одновременно принят в труппы МХТ имени А. П. Чехова и Московского театра Олега Табакова.

Актер дебютировал на сцене в 2008 году в 12-летнем возрасте в спектакле «Лунное чудовище». В кино начал сниматься в 2014 году.

На настоящий момент в его фильмографии более 40 работ, в том числе ленты «Екатерина. Взлет», «Тобол», «Беспринципные», «Доктор Лиза», «Полет», «Ампир V», «Молодой человек», «Суперпозиция» и другие.

Что известно о личной жизни Табакова

Павел Табаков в 2017 году состоял в отношениях с актрисой Софьей Синицыной, с которой познакомился на съемках драмы «Как я стал...». В 2020 году у пары родилась дочь Мия, однако к этому моменту возлюбленные уже расстались. Несмотря на это, артист участвует в жизни наследницы.

« Э т о б ы л д о с т а т о ч н о к о р о т к и й р о м а н , г д е - т о п о л г о д а , п о т о м м ы р а с с т а л и с ь . А с п у с т я н е с к о л ь к о л е т м ы с П а ш е й в с т р е т и л и с ь с н о в а , и я у з н а л а о т о м , ч т о ж д у р е б е н к а . М ы с П а ш е й н а т о т м о м е н т у ж е н е б ы л и в м е с т е , н о я р е ш и л а о с т а в и т ь р е б е н к а … П о с т р о и т ь л ю б о в ь у н а с н е п о л у ч и л о с ь , н о м ы п р е к р а с н ы е р о д и т е л и » , — р а с с к а з а л а С и н и ц ы н а W o m a n H i t .

На настоящий момент актер не раскрывает подробности личной жизни. Последние годы ему приписывают роман с пиар-директором Ксенией Ермоленко, однако официально они не комментировали свои отношения. При этом пара часто появляется вместе на мероприятиях и публикует совместные снимки в соцсетях.

Как Табаков отреагировал на СВО

Павел Табаков, по данным портала Spletnik, 24 февраля 2022 года выступил против проведения спецоперации, опубликовав в социальных сетях антивоенный лозунг.

На настоящий момент соответствующая публикация в его личном аккаунте отсутствует.

Что известно о конфликте Табакова и Машкова

Павел Табаков в 2018 году уволился по собственному желанию из Московского театра Олега Табакова после того, как художественным руководителем учреждения был назначен народный артист РФ Владимир Машков.

По данным СМИ, между режиссером и актером произошел конфликт из-за того, что Табакова заставили выбирать между театром и кино. Марина Зудина в программе «Судьба человека» подтвердила информацию о произошедшем недопонимании между ее сыном и Машковым, но не уточнила подробности ситуации.

« П а в е л в к а к о й - т о м о м е н т н а п и с а л з а я в л е н и е . Т о г д а в с е б ы л о т а к о б о с т р е н н о . В л а д и м и р Л ь в о в и ч с н и м н е п о г о в о р и л . Н у , к о н е ч н о , О л е г у П а в л о в и ч у б ы л о б ы о б и д н о . О н т а к р а д о в а л с я , к о г д а П а в е л д е л а л п е р в ы е ш а г и н а с ц е н е . Н о н и ч е г о . Э т о т о ж е к а к о й - т о у р о к , к а к о й - т о э т а п » , — с к а з а л а о н а .

Чем сейчас занимается Табаков

Павел Табаков на настоящий момент продолжает служить в театре МХТ им. Чехова и снимается в кино. В январе с ним вышли сериалы «Купцы и дети» и «По барам».

Также в 2025 году с актером ожидаются премьеры лент «Момент истины», «Последний», «По любви», «Сын мой», «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Блеф» и других.